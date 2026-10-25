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Brasil

Como consultar o local de votação no segundo turno das eleições 2026

TSE oferece consulta pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral e por assistente virtual; mudanças de seção atingem cerca de 400 locais

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 07h53
Dedo com esmalte vermelho pressionando o botão verde CONFIRMA de uma urna eletrônica. Acima, teclado numérico com números em braile. À esquerda, botões BRANCO e CORRIGE
Urna eletrônica utilizada nas eleições brasileiras (Roberto Jayme/TSE)
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Como consultar o local de votação no segundo turno das eleições 2026 Priorize VEJA no Google

Os eleitores que vão às urnas neste domingo, 25 de outubro, para o segundo turno das eleições de 2026 devem conferir o endereço da seção eleitoral antes de sair de casa. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 394 seções tiveram seus locais de votação alterados em todo o país, afetando aproximadamente 123 mil eleitores que precisarão comparecer a endereços diferentes daqueles utilizados no primeiro turno.

O levantamento, atualizado às 15h30 deste sábado, véspera da votação, aponta que as mudanças envolvem 106 locais, entre escolas, universidades e outros prédios públicos. A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores consultem os canais oficiais para confirmar onde devem votar.

Como consultar o local de votação pelo e-Título?

O aplicativo e-Título é gratuito e está disponível para celulares Android e iOS, nas lojas oficiais. Depois de instalar o programa e acessar a conta, o eleitor deve selecionar a opção “Onde votar” para consultar a zona eleitoral, a seção e o endereço do local de votação.

O aplicativo também permite traçar uma rota para chegar ao endereço indicado. A consulta é uma maneira de confirmar se houve alguma mudança em relação ao primeiro turno.

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Como consultar pelo site?

Outra opção é utilizar o serviço de Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do TSE. Na plataforma, o eleitor deve acessar a opção “Onde votar” para verificar o endereço da seção eleitoral.

O sistema também oferece outros serviços, como consulta de pendências, atualização de dados cadastrais e emissão de documentos. Os procedimentos podem ser realizados remotamente, sem a necessidade de comparecer a um cartório eleitoral.

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É possível consultar o local de votação pelo ChatVote?

Sim. O ChatVote é o assistente virtual da Justiça Eleitoral, que utiliza inteligência artificial para responder a dúvidas e orientar os eleitores sobre os serviços disponíveis.

A ferramenta pode ser acessada pela página do TSE. Para encontrá-la, basta procurar o ícone de uma urna com olhos, localizado na parte inferior esquerda da página, e clicar para iniciar a consulta.

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Por que alguns locais de votação foram alterados?

De acordo com os dados do TSE, as 394 seções com endereços alterados representam 0,08% do total de seções eleitorais do país. O número aumentou em relação ao levantamento anterior, que registrava 362 mudanças.

As alterações foram atribuídas principalmente a problemas de infraestrutura, questões de segurança e condições climáticas que poderiam comprometer o funcionamento dos locais de votação.

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O Nordeste concentra o maior número de seções alteradas, com 127, seguido pelo Norte, com 103, e pelo Sudeste, com 97. No Sul, foram registradas 41 mudanças, enquanto o Centro-Oeste contabiliza 26.

Qual é o horário da votação no segundo turno?

As seções eleitorais ficarão abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, neste domingo, 25 de outubro. No segundo turno, os eleitores votarão para presidente da República e, no Acre, no Amazonas, no Distrito Federal, no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte e em Tocantins, também haverá disputa para governador.

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A recomendação é verificar o endereço antes de sair de casa, mesmo para quem votou normalmente no primeiro turno. Como algumas seções foram transferidas, a consulta prévia ajuda a evitar deslocamentos para locais que não receberão os eleitores nesta etapa da eleição.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Eleições 2026
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