Como católicos e evangélicos se dividem entre Flávio e Lula, segundo nova pesquisa BTG/Nexus

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A nova pesquisa BTG/Nexus revela uma clara divisão no eleitorado religioso para o segundo turno. Enquanto Lula lidera entre católicos, Flávio Bolsonaro tem vantagem significativa entre evangélicos, mostrando comportamentos distintos que podem influenciar o resultado final. Entenda os detalhes.

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A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira, 13, mostra uma divisão relevante do eleitorado religioso no segundo turno da eleição presidencial. Entre os católicos, Lula aparece numericamente à frente, com 51% das intenções de voto, contra 44% de Flávio Bolsonaro.

Entre os evangélicos, o cenário se inverte de forma mais acentuada: Flávio registra 58%, enquanto Lula tem 32%. Outros 8% dizem votar em branco ou nulo e 3% não sabem ou não responderam.

Como está a disputa entre os católicos?

No eleitorado católico, Lula tem 51% e Flávio, 44%. Outros 2% declaram voto branco ou nulo, enquanto 3% não sabem ou não responderam.

A diferença entre os dois nesse grupo é de 7 pontos percentuais, menor do que a observada entre os evangélicos.

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Qual é a vantagem de Flávio entre os evangélicos?

Entre os evangélicos, Flávio aparece com 58% das intenções de voto, contra 32% de Lula. A diferença entre os dois chega a 26 pontos percentuais.

Nesse segmento, 8% afirmam que votarão em branco ou nulo e 3% ainda não sabem ou não responderam.

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Como votam os eleitores de outras religiões?

Entre os entrevistados que declaram pertencer a outras religiões, Lula aparece com 51% e Flávio com 46%. Outros 3% dizem votar em branco ou nulo, e não há indecisos registrados nesse recorte.

A diferença é pequena em comparação com a registrada entre católicos e, principalmente, entre evangélicos.

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E entre quem não tem religião?

Entre os eleitores que afirmam não ter religião, Lula registra 56% e Flávio, 37%. Outros 8% dizem votar em branco ou nulo, sem registro de indecisos nesse grupo.

É um dos segmentos em que Lula alcança seus maiores percentuais entre os recortes apresentados pela pesquisa.

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Como o recorte religioso se compara ao cenário geral?

Na amostra total do cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 48% e Lula, com 45%. Branco ou nulo somam 5% e 2% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, o levantamento mostra 52% para Flávio e 48% para Lula.

O recorte por religião mostra, portanto, comportamentos bastante distintos: Lula tem percentuais maiores entre católicos, pessoas de outras religiões e sem religião, enquanto Flávio registra vantagem expressiva entre os evangélicos.

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Qual a metodologia da pesquisa?

A 17ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 10 e 12 de outubro. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07997/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.