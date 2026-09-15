Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Brasil

Como cada um dos ministros do STF deve votar sobre investigação contra Moraes

Tribunal fará sessão histórica para decidir se o ministro Alexandre de Moraes deve ser investigado por relações com Daniel Vorcaro

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 06h19 | Atualizado em 15 set 2026, 06h19
Plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros em mesa semicircular de madeira clara, alguns de toga preta, e público assistindo de costas. Dois monitores exibem um ministro falando. Ao fundo, parede de pedra com brasão e crucifixo, e bandeira do Brasil
Plenário do STF durante julgamento  (Gustavo Moreno/STF)
Continua após publicidade
Como cada um dos ministros do STF deve votar sobre investigação contra Moraes Priorizar nos meus resultados Google

O julgamento histórico marcado para esta terça-feira no STF deve refletir a divisão que tomou conta da Corte desde que as investigações do escândalo do Banco Master apontaram para envolvimento de integrantes do tribunal com Daniel Vorcaro.

Dos dez ministros que integram atualmente o STF, dois não devem votar. Dias Toffoli se declarou impedido de atuar em casos sobre o escândalo, por ser ele também citado nas mensagens e provas encontradas pela Polícia Federal no caso Master.

Alexandre de Moraes, por ser o alvo do relatório em análise, também não deve votar — o plenário vai decidir sobre isso –, segundo interlocutores da Corte informaram ao Radar.

Segundo essas mesmas fontes, os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Flávio Dino seriam, no momento os integrantes da Corte que estariam do lado de Moraes e contra as investigações.

Siga
Continua após a publicidade

A favor da abertura do processo, com a consequência análise das provas da PF, estariam André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques.

O presidente do STF, Edson Fachin, e a ministra Cármen Lúcia também são vistos como votos favoráveis a que tudo seja investigado, mas a posição deles só será conhecida no curso do julgamento.

Continua após a publicidade

Entenda como será o julgamento no STF nesta terça-feira.

A PGR, que teve o procurador-geral Paulo Gonet diretamente citado nas mensagens de Vorcaro, apresentou parecer, assinado pelo próprio Gonet, pedindo a anulação do relatório da Polícia Federal que identifica as mensagens do banqueiro a Moraes.

Continua após a publicidade

Em sua defesa, o ministro apresentou um documento de 44 páginas em que se diz vítima de vingança e perseguição de condenados da trama golpista, defende o contrato milionário do escritório da família com o Banco Master e alega que as mensagens do banqueiro seriam falsas e criadas para justificar uma “farsa” de André Mendonça contra ele.

Publicidade
TAGS:
Radar
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).