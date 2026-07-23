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Brasil

Como bandidos tiraram 300 computadores de prédios da Receita Federal, no Rio

Ação inclui quatro mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro

Por Gustavo Villela 23 jul 2026, 18h10
Caixas de papelão da marca VIX, uma com 12.000 BTU/h, empilhadas sobre um sofá bege, com um notebook prateado e um mini PC preto em cima. Ao fundo, uma pessoa de calça escura e sapatos pretos está de pé
Aparelho refrigerador encontrado durante ação da PF. (Polícia Federal/Reprodução)
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A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar o desaparecimento de 300 computadores e 5 aparelhos de refrigeração em unidades da Receita Federal, nessa quinta-feira, 23, nos municípios do Rio de Janeiro e Angra dos Reis. A ação inclui quatro mandados de busca e apreensão.

A denúncia, feita pelo próprio órgão de controle e fiscalização, também inclui o possível desaparecimento de veículos estacionados no pátio das unidades. No prédio da Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da capital fluminenses, os bens teriam sido retirados pela porta dos fundos, o que acabou dando o nome à operação de Backdoor (porta dos fundos, em inglês).

A investigação aponta que a subtração dos equipamentos teria sido cometida sob a alegação de doações a terceiros, uma tentativa de mascarar a ação dos bandidos. São investigadas as possibilidades dos crimes de peculato e associação criminosa.

A Receita Federal é responsável por administrar e fiscalizar os tributos federais, combatendo práticas que trazem prejuízo ao erário, como sonegação, contrabando e descaminho.

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