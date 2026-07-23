Como bandidos tiraram 300 computadores de prédios da Receita Federal, no Rio

A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar o desaparecimento de 300 computadores e 5 aparelhos de refrigeração em unidades da Receita Federal, nessa quinta-feira, 23, nos municípios do Rio de Janeiro e Angra dos Reis. A ação inclui quatro mandados de busca e apreensão.

A denúncia, feita pelo próprio órgão de controle e fiscalização, também inclui o possível desaparecimento de veículos estacionados no pátio das unidades. No prédio da Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da capital fluminenses, os bens teriam sido retirados pela porta dos fundos, o que acabou dando o nome à operação de Backdoor (porta dos fundos, em inglês).

A investigação aponta que a subtração dos equipamentos teria sido cometida sob a alegação de doações a terceiros, uma tentativa de mascarar a ação dos bandidos. São investigadas as possibilidades dos crimes de peculato e associação criminosa.

A Receita Federal é responsável por administrar e fiscalizar os tributos federais, combatendo práticas que trazem prejuízo ao erário, como sonegação, contrabando e descaminho.