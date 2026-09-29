🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Como as IAs respondem se Flávio quer tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil

Claude, ChatGPT e Gemini afirmam que não há proposta do senador nesse sentido e apontam para projeto de lei de 2007, de outro parlamentar, arquivado desde 2008

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 13h54 | Atualizado em 29 set 2026, 14h04
O senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ergue boneco de Nossa Senhora em manifestação nesta segunda-feira, 28
O senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ergue boneco de Nossa Senhora em manifestação nesta segunda-feira, 28 (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Como as IAs respondem se Flávio quer tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil Priorize VEJA no Google

Uma pergunta simples, feita nesta terça-feira, dia 29 de setembro, a cinco dias do primeiro turno das eleições nacionais, a três dos principais chatbots de inteligência artificial (IA) utilizados no Brasil — Flávio Bolsonaro tem um projeto para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil? “ — obteve a mesma resposta. Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) e Gemini (Google) deram a mesma resposta: o presidenciável do PL não tem projeto algum nesse sentido.

O objetivo do teste foi submeter as principais ferramentas de IA a uma pergunta que passou a circular com frequência entre os eleitores nos últimos dias da campanha presidencial. O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) começou a ser fortemente associado a uma iniciativa para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil em 24 de setembro com a circulação de uma fake news de que ele estaria envolvido em um movimento nesse sentido. Circulou também, quase ao mesmo tempo, uma declaração do candidato, em agosto, de que um de seus primeiros atos seria decretar que “o Brasil é do Senhor Jesus Cristo”.

O único projeto com um objetivo parecido com esse é o PL 2. 623/2007, do então deputado Victório Galli, filiado na época ao MDB. Galli propunha a troca de “Padroeira do Brasil” por “Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”. O projeto está arquivado desde agosto de 2008. A relação entre Flávio e o deputado é questionada nas redes porque, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, em 2019, ele foi nomeado assessor da Presidência da República. Galli permaneceu próximo da família Bolsonaro e hoje apoia Flávio em sua candidatura ao Palácio do Planalto.

O candidato classificou a acusação como fake news e disse que não há nenhuma iniciativa nesse sentido atualmente. O caso foi parar na Justiça: o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, mandou remover mais de 1. 000 publicações. O ministro Flávio Dino suspendeu a decisão em seguida — a medida também foi suspensa por outra decisão, do ministro Luiz Fux, que determinou novamente a exclusão das publicações que associem Flávio Bolsonaro ao projeto de lei.

Siga
Continua após a publicidade

O que as IAs disseram

Quando questionados sobre se Flávio Bolsonaro tem algum projeto para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil, o Gemini foi categórico ao afirmar: “Não, é falso”. Disse ainda que o senador não tem nenhum projeto de lei nem fez qualquer proposta nesse sentido.

Captura de tela de uma conversa em aplicativo de mensagens, com fundo escuro e texto branco. A primeira mensagem pergunta: Flávio Bolsonaro tem um projeto para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil?. A segunda mensagem responde: Não, é falso. O senador Flávio Bolsonaro não tem nenhum projeto de lei nem fez qualquer proposta para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil
Gemini: Flávio Bolsonaro tem um projeto para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil? (Arquivo/VEJA)

O ChatGPT também negou que Flávio tenha apresentado o projeto, explicou que há uma “confusão” com o PL de 2007, identificou o autor e a data do arquivamento e exibiu fontes, entre elas o Portal da Câmara dos Deputados.

Continua após a publicidade
Captura de tela de uma conversa em aplicativo de mensagens, com fundo preto. Uma pergunta em balão azul escuro no topo indaga se Flávio Bolsonaro tem um projeto para tirar o título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida. Abaixo, a resposta em texto branco informa que não há evidências e que existe uma confusão com um projeto de 2007, do deputado Professor Victorio Galli, que foi arquivado em 2008. Um link para o Portal da Câmara dos Deputados é visível
ChatGPT: Flávio Bolsonaro tem um projeto para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil? (Arquivo/VEJA)

O Claude disse que “não há registro” de projeto de Flávio, descreveu como a polêmica se formou, apontou o vínculo indireto de Galli com a família Bolsonaro e mencionou a disputa judicial.

Continua após a publicidade
Captura de tela de uma tela escura com texto branco. No topo, uma pergunta: Flávio Bolsonaro tem um projeto para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil?. Abaixo, a resposta: Não há registro de um projeto de Flávio Bolsonaro com esse objetivo. O projeto que existe é o PL 2.623/2007, de autoria de Professor Victório Galli, que propunha alterar o título para Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos e culto público e oficial para homenagem oficial. O texto explica a ligação indireta de Galli com a família Bolsonaro
Flávio Bolsonaro tem um projeto para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil? (Arquivo/VEJA)

Como elas dizem que respondem

Perguntadas sobre como formulam respostas sobre política, as três descreveram um processo parecido.

O ChatGPT afirmou que, em questões políticas substantivas e atuais, deve pesquisar antes de responder e indicar as fontes com links e citações. O Gemini citou o treinamento com dados públicos e a busca em tempo real no Google, além de princípios de neutralidade. Também avisou que, em períodos eleitorais ou em perguntas sobre candidatos em disputa, diretrizes de segurança podem limitar análises de propostas eleitorais. O Claude disse que seu conhecimento confiável vai até junho de 2026 e que, por isso, só soube do caso graças à busca na web. Acrescentou que segue diretrizes da Anthropic de equilíbrio em temas políticos e que tem acesso limitado ao “porquê” de suas próprias escolhas.

Continua após a publicidade

O teste tem limites claros: uma única pergunta foi feita apenas uma vez para as três ferramentas, em um único dia, sem repetição. Respostas de IA variam entre consultas e mudam conforme o noticiário evolui.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Maquiavel
Nossa Senhora Aparecida
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).