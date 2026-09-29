Uma pergunta simples, feita nesta terça-feira, dia 29 de setembro, a cinco dias do primeiro turno das eleições nacionais, a três dos principais chatbots de inteligência artificial (IA) utilizados no Brasil — “Flávio Bolsonaro tem um projeto para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil? “ — obteve a mesma resposta. Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) e Gemini (Google) deram a mesma resposta: o presidenciável do PL não tem projeto algum nesse sentido.

O objetivo do teste foi submeter as principais ferramentas de IA a uma pergunta que passou a circular com frequência entre os eleitores nos últimos dias da campanha presidencial. O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) começou a ser fortemente associado a uma iniciativa para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil em 24 de setembro com a circulação de uma fake news de que ele estaria envolvido em um movimento nesse sentido. Circulou também, quase ao mesmo tempo, uma declaração do candidato, em agosto, de que um de seus primeiros atos seria decretar que “o Brasil é do Senhor Jesus Cristo”.

O único projeto com um objetivo parecido com esse é o PL 2. 623/2007, do então deputado Victório Galli, filiado na época ao MDB. Galli propunha a troca de “Padroeira do Brasil” por “Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”. O projeto está arquivado desde agosto de 2008. A relação entre Flávio e o deputado é questionada nas redes porque, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, em 2019, ele foi nomeado assessor da Presidência da República. Galli permaneceu próximo da família Bolsonaro e hoje apoia Flávio em sua candidatura ao Palácio do Planalto.

O candidato classificou a acusação como fake news e disse que não há nenhuma iniciativa nesse sentido atualmente. O caso foi parar na Justiça: o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, mandou remover mais de 1. 000 publicações. O ministro Flávio Dino suspendeu a decisão em seguida — a medida também foi suspensa por outra decisão, do ministro Luiz Fux, que determinou novamente a exclusão das publicações que associem Flávio Bolsonaro ao projeto de lei.

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O que as IAs disseram

Quando questionados sobre se Flávio Bolsonaro tem algum projeto para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil, o Gemini foi categórico ao afirmar: “Não, é falso”. Disse ainda que o senador não tem nenhum projeto de lei nem fez qualquer proposta nesse sentido.

O ChatGPT também negou que Flávio tenha apresentado o projeto, explicou que há uma “confusão” com o PL de 2007, identificou o autor e a data do arquivamento e exibiu fontes, entre elas o Portal da Câmara dos Deputados.

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O Claude disse que “não há registro” de projeto de Flávio, descreveu como a polêmica se formou, apontou o vínculo indireto de Galli com a família Bolsonaro e mencionou a disputa judicial.

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Como elas dizem que respondem

Perguntadas sobre como formulam respostas sobre política, as três descreveram um processo parecido.

O ChatGPT afirmou que, em questões políticas substantivas e atuais, deve pesquisar antes de responder e indicar as fontes com links e citações. O Gemini citou o treinamento com dados públicos e a busca em tempo real no Google, além de princípios de neutralidade. Também avisou que, em períodos eleitorais ou em perguntas sobre candidatos em disputa, diretrizes de segurança podem limitar análises de propostas eleitorais. O Claude disse que seu conhecimento confiável vai até junho de 2026 e que, por isso, só soube do caso graças à busca na web. Acrescentou que segue diretrizes da Anthropic de equilíbrio em temas políticos e que tem acesso limitado ao “porquê” de suas próprias escolhas.

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O teste tem limites claros: uma única pergunta foi feita apenas uma vez para as três ferramentas, em um único dia, sem repetição. Respostas de IA variam entre consultas e mudam conforme o noticiário evolui.