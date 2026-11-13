Como as alas de Nikolas e Altineu divergem quanto ao apoio a Motta pela presidência da Câmara

A bancada do PL na Câmara está dividida entre lançar uma candidatura própria à presidência da Casa ou apoiar a recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB). De um lado, deputados como Nikolas Ferreira (MG) e Gustavo Gayer (GO) defendem que o partido apresente um nome para disputar o comando da Câmara. Do outro, a ala liderada por Altineu Côrtes (RJ), atual vice-presidente da Casa, trabalha por uma composição com Motta, de olho na manutenção do posto que ocupa na Mesa Diretora.

A divergência será submetida a uma consulta interna que o PL pretende realizar nos próximos 15 dias. Cada deputado será ouvido individualmente, de forma sigilosa, para definir se a bancada prefere integrar um bloco com Motta ou investir em uma candidatura própria.

Para evitar pressões sobre os parlamentares, a direção do PL optou por manter a consulta sob sigilo. A decisão contrasta com a posição defendida por integrantes do próprio partido na disputa pela presidência do Senado, onde a oposição articula a adoção do voto aberto para evitar traições à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) contra Davi Alcolumbre (União-AP).

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