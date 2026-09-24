🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Como agia a quadrilha paulista que dava golpes em passageiros de táxi no Rio

Polícia prendeu três criminosos que usavam maquininha falsa para obter senhas de cartões

Por Gustavo Villela 24 set 2026, 18h21
Um táxi amarelo com a porta aberta e vários celulares sobre o painel, ao lado de um homem deitado no chão com máscara preta e camisa listrada vermelha e branca
Táxi, placas e maquininhas apreendidas e um dos paulistas presos  (PCERJ/Divulgação)
Continua após publicidade
Como agia a quadrilha paulista que dava golpes em passageiros de táxi no Rio Priorizar nos meus resultados Google

Policiais Civis da 9ª DP (Catete) prenderam em flagrante na quarta-feira, 23, três paulistas que se passavam por taxistas para aplicar golpes em passageiros no Rio de Janeiro. Um deles atuava como motorista quando foi detido no Largo do Machado, na Zona Sul. Após essa abordagem, os policiais encontraram mais dois integrantes do grupo em uma “base” alugada no bairro do Santo Cristo, na Zona Portuária.

As investigações começaram após a denúncia de uma vítima que percebeu ter recebido de volta do motorista de seu táxi um cartão de banco diferente do seu. De acordo com o trabalho de inteligência, após o término das corridas, o condutor do carro recusava pagamentos via PIX ou dinheiro, alegando não ter troco.

O passageiro, então, era forçado a usar o cartão, que durante o pagamento era trocado. Uma maquininha falsa era utilizada para capturar a senha digitada e reproduzi-la em um aplicativo no celular dos criminosos. Com cartão e senha, eles realizavam imediatamente compras e saques.

Foram apreendidos no imóvel alugado pelo grupo 85 cartões bancários, dez maquininhas e cinco placas de carro.

Siga
Continua após a publicidade

Idosos como vítimas

A placa do carro usado nos golpes era alterada regularmente. Segundo a Polícia Civil, durante os oito dias, o táxi falso, sem identificação de cooperativa, foi flagrado circulando com quatro placas diferentes.

Os alvos preferidos do grupo eram idosos. No dia anterior à prisão do bando, na última terça, uma aposentada de 73 anos recebeu de volta, após o pagamento, um cartão que não era o seu. Ao tentar recuperá-lo, o motorista arrancou com o carro, levando também a sua bolsa.

Veja o vídeo:

Continua após a publicidade

 

Continua após a publicidade

O cartão entregue à idosa pertencia a uma vítima anterior, confirmando a relação entre os crimes e a autoria do mesmo grupo. Com apoio do monitoramento da Central de Inteligência, Vigilância, Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), os policiais interceptaram o veículo na quarta-feira.

O motorista foi preso e, depois, os policiais seguiram para o imóvel no Santo Cristo, onde prenderam outros dois integrantes. De acordo com a polícia, um deles já tinha sido detido no passado pelo mesmo tipo de crime. Dos 85 cartões encontrados no imóvel, quatro pertenciam a vítimas identificadas durante a investigação e um era de um turista estrangeiro.

Continua após a publicidade

A Polícia Civil afirmou em nota que agora tenta localizar outras possíveis vítimas e identificar outros criminosos da quadrilha.

Publicidade
TAGS:
Fraude
Prisão
Rio de Janeiro
São Paulo
Taxi
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).