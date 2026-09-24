Como agia a quadrilha paulista que dava golpes em passageiros de táxi no Rio

Policiais Civis da 9ª DP (Catete) prenderam em flagrante na quarta-feira, 23, três paulistas que se passavam por taxistas para aplicar golpes em passageiros no Rio de Janeiro. Um deles atuava como motorista quando foi detido no Largo do Machado, na Zona Sul. Após essa abordagem, os policiais encontraram mais dois integrantes do grupo em uma “base” alugada no bairro do Santo Cristo, na Zona Portuária.

As investigações começaram após a denúncia de uma vítima que percebeu ter recebido de volta do motorista de seu táxi um cartão de banco diferente do seu. De acordo com o trabalho de inteligência, após o término das corridas, o condutor do carro recusava pagamentos via PIX ou dinheiro, alegando não ter troco.

O passageiro, então, era forçado a usar o cartão, que durante o pagamento era trocado. Uma maquininha falsa era utilizada para capturar a senha digitada e reproduzi-la em um aplicativo no celular dos criminosos. Com cartão e senha, eles realizavam imediatamente compras e saques.

Foram apreendidos no imóvel alugado pelo grupo 85 cartões bancários, dez maquininhas e cinco placas de carro.

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Idosos como vítimas

A placa do carro usado nos golpes era alterada regularmente. Segundo a Polícia Civil, durante os oito dias, o táxi falso, sem identificação de cooperativa, foi flagrado circulando com quatro placas diferentes.

Os alvos preferidos do grupo eram idosos. No dia anterior à prisão do bando, na última terça, uma aposentada de 73 anos recebeu de volta, após o pagamento, um cartão que não era o seu. Ao tentar recuperá-lo, o motorista arrancou com o carro, levando também a sua bolsa.

Veja o vídeo:

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O cartão entregue à idosa pertencia a uma vítima anterior, confirmando a relação entre os crimes e a autoria do mesmo grupo. Com apoio do monitoramento da Central de Inteligência, Vigilância, Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), os policiais interceptaram o veículo na quarta-feira.

O motorista foi preso e, depois, os policiais seguiram para o imóvel no Santo Cristo, onde prenderam outros dois integrantes. De acordo com a polícia, um deles já tinha sido detido no passado pelo mesmo tipo de crime. Dos 85 cartões encontrados no imóvel, quatro pertenciam a vítimas identificadas durante a investigação e um era de um turista estrangeiro.

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A Polícia Civil afirmou em nota que agora tenta localizar outras possíveis vítimas e identificar outros criminosos da quadrilha.