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Brasil

Como agia a quadrilha especializada em aplicar golpes bancários em idosos, capturada no Rio

Uso de aparelho que rouba dados de cartões e conversas para ludibriar as vítimas estão entre os métodos dos bandidos

Por Gustavo Villela 31 ago 2026, 16h57
Fachada da 41ª Delegacia Policial, com parede rosa e letras prateadas. Em frente, um terreno de terra batida com algumas lajes de concreto e um grande tronco de árvore com folhagem verde. À direita, parte de uma rampa de acesso e a entrada da delegacia
41ª DP (Tanque) (./Reprodução)
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Policiais civis prenderam, na manhã desta segunda-feira, 31, cinco integrantes de uma quadrilha especializada em golpes cibernéticos contra idosos. Eles foram encontrados em um apartamento em Santo Cristo, na região portuária, no centro do Rio de Janeiro. Todos foram presos em flagrante por associação criminosa — dois dos integrantes do bando tinham mandados de prisão preventiva em aberto.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o grupo instalava dispositivos conhecidos como “chupa-cabras” em terminais bancários para extrair os dados das vítimas. Em seguida, os criminosos entravam em contato com elas, passando-se por funcionários do banco, para coletar mais dados e fazer transferências financeiras.

Dois dos membros capturados nesta segunda-feira tinham mandados de prisão preventiva em aberto, expedidos pela Justiça do Piauí e da Paraíba. A apuração policial indicou que o grupo atuava em diversos estados. Também foi rastreado um delito recente cometido contra uma agência bancária de São Paulo.

No apartamento, foram encontrados cartões bancários, máquinas de cartão, aparelhos celulares e componentes usados pelos hackers para capturar dados. Todos foram presos em flagrante por associação criminosa por agentes da 41ª DP (Tanque).

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