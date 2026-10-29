Como a PF conseguiu recuperar fuzil roubado do Exército no Nordeste

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco localizou e recuperou, nesta quinta, um fuzil calibre 7.62 furtado do 7º Depósito de Suprimentos do Exército. Além da arma, os investigadores encontraram um carregador e munições.

“O fuzil e as munições foram encontrados na Zona Sul do Recife. A arma estava com a numeração raspada e foi encaminhada para perícia”, diz a Polícia Federal.

“O militar se entregou às autoridades no dia 21 de outubro, após passar quatro dias foragido. A Justiça Militar decretou a sua prisão preventiva pelos crimes de abandono de posto e furto de material militar. A namorada do acusado também foi presa por ajudar na fuga e encontra-se em prisão domiciliar por estar em uma gestação de risco”, segue a PF.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) é composta pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Polícia Federal (PF), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Polícia Penal de Pernambuco (PPPE), Secretaria da Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).