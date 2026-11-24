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Internado com pneumonia broncoaspirativa e fitobezoar gástrico, Jair Bolsonaro recebe tratamento não invasivo no hospital DF Star. A equipe médica busca controlar os sintomas e evitar uma nova cirurgia abdominal, enquanto monitora a resposta do ex-presidente aos procedimentos clínicos.

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Diante de um quadro de saúde que reúne pneumonia broncoaspirativa bilateral e fitobezoar gástrico, os médicos encarregados do atendimento de Jair Bolsonaro priorizam tratamentos não invasivos no hospital DF Star. As decisões visam controlar os sintomas e evitar que o ex-presidente precise passar por mais uma intervenção cirúrgica decorrente do episódio da facada.

A hipótese de uma intervenção cirúrgica imediata foi mencionada pelo próprio ex-presidente no momento em que ele sentia fortes dores abdominais. Segundo relato publicado por Carlos Bolsonaro nas redes sociais, o acúmulo de material fibroso na flora digestiva provocou entupimento do intestino, vômitos e abdômen bastante estufado. Essa condição causou intenso sofrimento ao capitão, levando-o a solicitar a cirurgia antes mesmo que todos os aspectos médicos fossem integralmente analisados. A equipe de saúde, contudo, optou por conduzir novos exames laboratoriais e de imagem antes de qualquer decisão.

Quais procedimentos de recuperação estão em andamento?

Para contornar o agravamento provocado pela desidratação e pela interrupção do trânsito intestinal, o tratamento atual inclui a administração de uma alimentação venosa específica no hospital DF Star. Segundo o relato feito pelo filho do ex-presidente, a aplicação dessa dieta por via intravenosa ajudou a controlar o quadro desidratativo observado na chegada do paciente. Paralelamente, os médicos tratam a pneumonia broncoaspirativa bilateral detectada nos exames recentes. Conforme a avaliação informada por Carlos, o conjunto de medidas adotadas torna o estado geral de saúde do ex-mandatário bem mais reversível.

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Qual é a avaliação oficial sobre os riscos de cirurgia?

Em suas manifestações sobre o estado do pai, Carlos Bolsonaro destacou que qualquer medida alternativa é preferível a submeter o capitão da reserva a mais uma cirurgia em decorrência da facada. Na avaliação apresentada pelo filho em suas redes digitais, o quadro invasivo possível deve ser evitado enquanto a equipe médica realiza as investigações necessárias. A atualização concedida em coletiva pelo cardiologista Brasil Caiado confirmou os diagnósticos e manteve o acompanhamento do ex-mandatário na unidade hospitalar de Brasília, sem anúncio de novas cirurgias até o momento.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.