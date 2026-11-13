Como a entrega da maior honraria da Câmara do Rio a Eduarda Campopiano virou alvo de disputa
Pedido assinado por parlamentar do PSOL exige deliberação do plenário para sustar a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga
A concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga, considerada a maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, transformou-se em objeto de impasse parlamentar. A proposta de homenagear a deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL-SP) mobilizou diferentes correntes políticas na Casa e abriu uma tramitação regimental para definir o destino da homenagem.
Quem propôs a entrega da condecoração?
A iniciativa para conceder a Medalha Chiquinha Gonzaga à parlamentar eleita por São Paulo partiu de uma ação conjunta entre quatro vereadores cariocas. Os nomes por trás do requerimento são Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, todos filiados ao PL, ao lado de Leniel Borel, integrante do PP. A homenagem representa a condecoração de maior prestígio conferida pelo Poder Legislativo da cidade do Rio de Janeiro a personalidades que se destacam na sociedade.
Qual o procedimento para tentar barrar a homenagem?
Diante da proposta apresentada pelos quatro parlamentares, a vereadora Monica Benicio (PSOL) protocolou uma solicitação oficial direcionada à Presidência da Câmara Municipal. O documento exige a suspensão imediata da entrega do título honorífico. Contudo, o trâmite regimental estabelece que o pedido formulado pela parlamentar psolista não pode ser decidido de forma individual, demandando obrigatoriamente a submissão da matéria para deliberação direta entre os vereadores no plenário da Casa.
Qual e a trajetoria da homenageada proposta?
Eduarda Campopiano, que tem 23 anos de idade, conquistou a vaga de deputada estadual por São Paulo ao registrar quase 2 milhões de votos no pleito. A escolha dos parlamentares cariocas para premiar uma figura política eleita por outro estado gerou controvérsia no Legislativo do Rio de Janeiro, expondo divisões internas quanto ao alinhamento ideológico com a nova representante paulista do PL.
VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.