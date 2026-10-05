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Brasil

Comlurb recolhe 423kg de ‘lixo eleitoral’ no Rio após 1º turno

Ruas foram tomadas por santinhos

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 16h37
Eleitores caminham sobre "santinhos" jogados nas ruas
Eleitores caminham sobre "santinhos" jogados nas ruas (Sebastião Moreira/EFE/VEJA)
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Comlurb recolhe 423kg de ‘lixo eleitoral’ no Rio após 1º turno Priorize VEJA no Google

A Comlurb recolheu 423 toneladas de propaganda eleitoral das ruas do Rio entre as 6h de domingo, 4, dia da votação, e a manhã desta segunda-feira, 5. O material, composto principalmente por santinhos e outros impressos de campanha, estava espalhado sobretudo no entorno dos locais de votação.

Mesmo após o trabalho das equipes de limpeza, imagens registradas nesta segunda mostraram trechos da cidade ainda com grande quantidade de propaganda eleitoral espalhada pelas calçadas e ruas. A operação mobilizou 3.621 garis, 294 agentes de limpeza e 402 fiscais, além de 333 veículos. A limpeza das vias começou durante a votação e avançou pela manhã seguinte. Além da retirada dos resíduos, a Comlurb realizou varrição e lavagem de ruas com água de reuso.

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