Comissão formada em São Paulo acompanhará desocupação de quartéis

A deputada estadual Monica Seixas (PSOL) criou uma comissão para acompanhar a desocupação da frente dos quartéis, tomados por bolsonaristas, dentro do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 09. A intenção é garantir que as ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a imediata retirada dos movimentos golpistas sejam cumpridas. Foram encaminhados 34 ofícios para os batalhões da Polícia Militar de São Paulo e um para a Secretaria de Segurança Pública do estado, questionando quais medidas serão tomadas para evitar ataques à democracia dentro do Estado.

“Observamos que somente na cidade de São Paulo os quartéis estão sendo desocupados; em várias outras cidades, as aglomerações criminosas permanecem”, explica Monica Seixas. “É necessário que as instituições respondam com rigor e tratem esses terroristas como tais. O que se viu nas invasões foi um enorme ato de vandalismo, agressão a jornalistas e servidores públicos com a convivência política. E todos devem ser punidos. Aqui no estado estamos agindo política e juridicamente para esvaziar as frente dos quartéis. Não podemos mais tolerar manifestações antidemocraticas”, finaliza.

Guilherme Muraro Derrite, o secretário de segurança pública do estado, recusou o uso da força para realizar as remoções e pregou diálogo com os manifestantes. Capitão da PM, considerado linha dura por seus pares, Derrite considerou a situação “tranquila” no estado. Ele foi nomeado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), ex-ministro de Jair Bolsonaro.

A medida conta ainda com o apoio do Conselho de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, da Ouvidoria da Polícia e do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

