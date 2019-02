Comissão do Senado convoca representantes da Chevron

Por AE

Brasília – O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), convocou os representantes da empresa petrolífera norte-americana Chevron para prestar esclarecimentos na próxima quinta-feira sobre o vazamento de óleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos, identificado na semana passada.

De acordo com informações da Agência Brasil, na mesma audiência pública, a comissão vai ouvir representantes da Agência Nacional do Petróleo (ANP), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Ministério Público Federal (MPF) e o delegado de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, Fábio Scliar.

No último dia 4, a Chevron comunicou o derramamento de óleo próximo do local onde ocorreu o primeiro vazamento em novembro do ano passado. Técnicos da ANP constataram na última quinta-feira, por meio de filmagens submarinas, cinco pontos de vazamento ao longo de uma fissura de 800 metros de extensão. Foi identificado o aparecimento de gotículas de óleo, em uma vazão reduzida.

Dezessete executivos e profissionais da Chevron Brasil, entre eles o presidente George Raymond Buck III, e da Transocean Brasil, estão impedidos de deixar o País, a menos que obtenham autorização judicial. Eles devem ser denunciados à Justiça e processados, segundo o MPF.