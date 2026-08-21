Comissão do governo Lula garante bolada de R$ 100 mil a ex-deputado do PT

O ex-deputado petista Vicentinho foi reconhecido como anistiado político e vai receber uma reparação de 100.000 reais, em prestação única.

O pedido tinha sido negado durante o governo de Jair Bolsonaro, mas a decisão foi anulada e revista pela atual formação da Comissão de Anistia.

Vicentinho ainda recebeu um pedido de desculpas oficial, em nome do Estado brasileiro, pela perseguição sofrida no período ditatorial, quando atuava como sindicalista.

A decisão foi tomada em maio pela comissão e oficializada na quarta-feira no Diário Oficial da União.

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Também foram aceitos os recursos de outras oito pessoas, com a anulação das negativas ocorridas no governo Bolsonaro.

Na época, a então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, hoje senadora, mudou o perfil dos integrantes da Comissão de Anistia, o que levou à rejeição de uma série de solicitações.