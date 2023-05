Comissão aprova isenção no Imposto de Renda de valores doados à pesquisa

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou no senado o Projeto de Lei 776, de 2019, o qual prevê a dedução do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de doações feitas a projetos de pesquisa científica e tecnológica, executados por instituições públicas e privadas. Agora, o texto segue para apreciação em Plenário no Senado. Em caso de sanção, lei terá vigência de cinco anos.

O senador Mecias de Jesus (Republicanos), leu o substitutivo ao PL, do senador Flávio Arns, que muda os parâmetros de isenção apresentados anteriormente. De acordo com o texto, as doações a pesquisas podem ser deduzidas do imposto devido até o limite de 6% do Imposto de Renda a ser pago. “Medida fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que o país precisa criar o hábito de fazer doações para incentivar a ciência e a tecnologia, aumentando o hábito da filantropia”, apontou Mecias de Jesus.

Também podem receber isenção as doações para os fundos nacional, estaduais e municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais do Idoso. O texto permite ainda que os incentivos a projetos desportivos e paradesportivos, contribuições a projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura e investimentos em atividades audiovisuais podem ser deduzidos do IRPF.

O PL 776/2019 foi aprovado em 2019 na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) e em 2020 na própria CAE. Mas voltou para reexame no colegiado após um pedido do líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA), aprovado pelo Plenário.