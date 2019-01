Comer melhor – a meta mais frustrada em 2018

Mudar a alimentação foi a meta menos cumprida em 2018. Os dados são do aplicativo 7Waves, que auxilia seus usuários no planejamento de objetivos.

Segundo levantamento com mais de 21.000 inscritos, 88% falharam na intenção de comer melhor; 81% adiaram o aprendizado da língua inglesa; 75% não conseguiram ser promovidos em suas empresas; 70% não guardaram dinheiro, como planejavam.

O aplicativo também divulgou os planos mais comuns para 2019, estado por estado.

Apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro a “carreira” é o principal tema para o ano que vem – seja mudar de emprego, ser promovido ou empreender.

“Saúde” (emagrecer, praticar atividades físicas ou fazer tratamento dentário) vai para o topo da lista na Bahia, em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Amapá.

Ambições relacionadas aos estudos (aprender algo novo, cursas faculdade ou inglês) são as mais comuns no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Acre, no Maranhão, no Piaui, na Paraíba e em Alagoas.

Por fim, o tema campeão em maior número de estados são “bens”: guardar dinheiro, quitar dívidas, comprar casa própria ou trocar de carro lideram em toda a região Sul, no Ceará, em Pernambuco, no Sergipe, no Tocantins, no Pará, no Mato Grosso, em Roraima, em Rondônia e no Distrito Federal.