Com umidade abaixo de 20%, Inmet faz alerta de perigo para Centro-Oeste, SP e mais 6 estados

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O Inmet emitiu alerta para baixa umidade do ar neste domingo (30) em várias regiões do Brasil. Níveis abaixo de 20% aumentam riscos de queimadas e prejudicam a saúde, especialmente no Centro-Oeste. Saiba as áreas afetadas e as recomendações essenciais para proteger sua saúde neste período.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para este domingo (30) por conta da baixa umidade do ar em diversas regiões do Brasil.

O comunicado destaca que os níveis de umidade podem ficar abaixo de 20% em algumas localidades, o que eleva os riscos de queimadas e prejudica a saúde da população.

As áreas mais afetadas pelo fenômeno estão concentradas, especialmente, no Centro-Oeste do país. No entanto, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Pernambuco e Pará, além dos municípios paulistas de São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto e Bauru, também estão sob alerta de perigo.

Diante deste cenário, o Inmet pontua que os principais riscos nessas regiões estão relacionados a complicações respiratórias e oculares. Para quem vive nesses locais, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas ao ar livre e não se expor ao sol nas horas mais quentes do dia.

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O alerta é válido entre 10h e 20h deste domingo.