Com umidade abaixo de 20%, Inmet faz alerta de perigo para Centro-Oeste, SP e mais 6 estados
Níveis de umidade podem cair a patamares críticos, elevando o risco de queimadas e problemas respiratórios
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para este domingo (30) por conta da baixa umidade do ar em diversas regiões do Brasil.
O comunicado destaca que os níveis de umidade podem ficar abaixo de 20% em algumas localidades, o que eleva os riscos de queimadas e prejudica a saúde da população.
As áreas mais afetadas pelo fenômeno estão concentradas, especialmente, no Centro-Oeste do país. No entanto, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Pernambuco e Pará, além dos municípios paulistas de São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto e Bauru, também estão sob alerta de perigo.
Diante deste cenário, o Inmet pontua que os principais riscos nessas regiões estão relacionados a complicações respiratórias e oculares. Para quem vive nesses locais, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas ao ar livre e não se expor ao sol nas horas mais quentes do dia.
O alerta é válido entre 10h e 20h deste domingo.