Com surto não identificado, 57 praças da Marinha são internados no Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro está investigando o surto que levou 57 praças da Marinha a internação no Hospital Naval Marcílio Dias, na Zona Norte da capital fluminense. No início da semana, o grupo estava em treinamento no Centro de Instrução Almirante Milciades Portela Alves (CIAMPA), em Campo Grande, na Zona Oeste, quando começou a passar mal.

A Marinha ainda não esclareceu se o fato ocorreu nesta terça ou na quarta-feira. Apesar de a família do praça Victor Hugo Pereira, de 19 anos, ter sido informada sobre a internação do rapaz somente no sábado, Victor estava hospitalizado havia dois dias.

Entre os sintomas, os praças tiveram dor de cabeça, febre, coriza e tosse. Além de Victor Hugo, pelo menos outro rapaz apresenta também insuficiência renal e respiratória e está na UTI. Victor Hugo pode ter contraído uma bactéria durante o curso de formação, o que piora o seu quadro clínico. Médicos da Marinha e da Secretaria municipal de Saúde investigam os motivos que levaram os jovens a serem hospitalizados.

As famílias de dois praças acusam a Marinha de expor os rapazes a exercícios pesados. A Secretaria de Saúde coletou amostras de secreções e enviou para análise. O resultado deve sair nos próximos dias. O órgão também fez uma ação de bloqueio: outros militares e pessoas que tiveram contato com os praças infectados receberam antibióticos.

