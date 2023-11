Com super El Niño, fim de semana registra a oitava onda de calor do ano

Sob efeito do fenômeno El Niño desde junho passado, o país enfrenta neste fim de semana sua oitava onda de calor do ano, uma das piores da história. A temperatura excessivamente alta fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitisse na última sexta-feira, 10, um alerta vermelho para pelo menos seis estados, além do Distrito Federal. Isto significa que nestas regiões, como São Paulo, Rio, Minas e Mato Grosso, os termômetros devem registrar até 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias.

No Rio de Janeiro, com um domingo de praias abarrotadas, os cariocas já enfrentavam sensação térmica acima dos 40ºC antes das 9h da manhã. De acordo com dados do Centro de Operações Rio (COR), o bairro do Jardim Botânico já ostentava nesse horário a sensação térmica de 43,7ºC. Ainda na parte da manhã, a sensação na região aumentou para 48 graus. Neste sábado, também de intenso calor na capital fluminense, os cariocas já tinham convivido com sensações térmicas elevadas, como a de Guaratiba, na Zona Oeste, que bateu 47,2ºC. Junto com o calor, a capital fluminense enfrenta baixa umidade relativa do ar – com valores entre 12% e 20% – e ar muito seco. A recomendação é evitar exercícios físicos ao ar livre e se hidratar muito.

De acordo com o alerta do Inmet, a máxima prevista para São Paulo neste domingo é de 37ºC, mas a sensação térmica pode chegar a 40ºC. Belo Horizonte e Brasília, segundo a meteorologia, deve ter temperaturas semelhantes. Já Cuiabá, em Mato Grosso, uma das cidades que vem registrando altos índices de calor nos últimos meses, pode ter uma máxima de 43ºC. Junto com as altas temperaturas, há ainda avisos de tempestades emitidos para algumas cidades no Norte e Sul do país.

Especialistas explicam que a histórica onda de calor com potencial de derrubar recordes de temperatura máxima em vários estados deve ter seus picos neste mês e em janeiro próximo, só arrefecendo em abril de 2024 por conta de um super El Niño. O que vem ocorrendo no Brasil, explicam ainda estudiosos, não é normal e se insere em um contexto global de aquecimento acelerado do planeta.