Com previsão de tempestade, TSE acompanhará clima em todo país no dia da votação

Ler Resumo





Justiça Eleitoral ativa Sala Nacional de Situação Climática para monitorar fortes chuvas no 2º turno das eleições. O objetivo é garantir a votação em todo o país, em parceria com TREs e outras instituições. A sala acompanhará previsões e identificará riscos, com base em experiências do primeiro turno, como a transferência de seções em SP e problemas no PR.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com previsão de fortes chuvas para o próximo domingo, 25, dia do segundo turno das eleições gerais brasileiras, a Justiça Eleitoral criou a Sala Nacional de Situação Climática para monitorar a situação em todo país a fim de garantir a votação em todos os colégios eleitorais. O monitoramento será feito em conjunto com os 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e seis instituições parceiras para identificar riscos que possam comprometer a votação, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os preparativos foram discutidos na quinta-feira (22), em reunião com representantes das instituições envolvidas. “Essa rede funciona de maneira permanente, com circulação de informações, monitoramento contínuo e canais diretos de comunicação e resposta”, ressaltou William Akerman, diretor de Assuntos Estratégicos da Presidência do TSE.

Entre suas atribuições da sala de monitoramento estão: acompanhar previsões do tempo e alertas de desastres, identificar áreas vulneráveis e pontos críticos, avaliar riscos para locais de votação e rotas de transporte das urnas eletrônicas, elaborar protocolos para reduzir danos causados por eventos climáticos extremos e oferecer suporte técnico à tomada de decisões em crises ambientais.

No primeiro turno, por exemplo, fortes chuvas atingiram a região de Presidente Prudente, no interior paulista, o que motivou a transferência de votação de 12 seções eleitorais para a Unesp local. Ao todo, 3.267 eleitores votam nessas seções. A troca ocorreu depois de uma escola da cidade ficar destelhada com a tempestade.

O Paraná foi o estado mais afetado com a ocorrência de temporais severos em grande parte do território no primeiro turno, no último dia 5. As ocorrências tiveram impacto estimado em 139 municípios e 440 locais de votação. Estima-se que 6% do estado ficou sem energia. Ao longo da manhã, 51% das ocorrências haviam sido resolvidas. Nos últimos dias, a sala acompanhou principalmente as condições climáticas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais, onde há previsão de chuvas intensas. Também monitorou queimadas nas regiões Norte e Nordeste.