Com presença de ministros, Universidade Zumbi dos Palmares celebra nova turma de trancistas

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Neste sábado, uma nova turma de trancistas será graduada em São Paulo, fruto da iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares. O projeto fomenta o empreendedorismo e a emancipação econômica, oferecendo capacitação técnica, gestão de negócios e apoio jurídico. Três ministros federais participarão, destacando a relevância social do programa que já formou 3.500 profissionais.

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Neste sábado, 22, uma nova turma de trancistas será graduada no Clube Espéria, na capital paulista. A iniciativa, realizada pela Universidade Zumbi dos Palmares, fomenta o empreendedorismo e a emancipação econômica.

Além do ensino técnico, o curso fornece noções de gestão de negócios e capacitação jurídica para garantir que as futuras profissionais alcancem autonomia financeira.

Três ministros do governo federal vão participar da formatura: Paulo Henrique Rodrigues Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Márcio Elias Rosa, que comanda a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; e Rachel Barros, ministra da Igualdade Racial.

A presença reforça a relevância institucional e social do projeto, que já contabiliza 3. 500 trancistas formadas em menos de três anos. As novas profissionais também receberão um kit com recursos que vão assegurar que elas possam dar os primeiros passos na atividade, transformando o conhecimento em geração de renda de forma imediata.