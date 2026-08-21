Com presença de ministros, Universidade Zumbi dos Palmares celebra nova turma de trancistas
Iniciativa promove autonomia financeira e já capacitou milhares de mulheres
Neste sábado, 22, uma nova turma de trancistas será graduada no Clube Espéria, na capital paulista. A iniciativa, realizada pela Universidade Zumbi dos Palmares, fomenta o empreendedorismo e a emancipação econômica.
Além do ensino técnico, o curso fornece noções de gestão de negócios e capacitação jurídica para garantir que as futuras profissionais alcancem autonomia financeira.
Três ministros do governo federal vão participar da formatura: Paulo Henrique Rodrigues Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Márcio Elias Rosa, que comanda a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; e Rachel Barros, ministra da Igualdade Racial.
A presença reforça a relevância institucional e social do projeto, que já contabiliza 3. 500 trancistas formadas em menos de três anos. As novas profissionais também receberão um kit com recursos que vão assegurar que elas possam dar os primeiros passos na atividade, transformando o conhecimento em geração de renda de forma imediata.