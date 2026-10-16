Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Com pai, irmão e marido presos, Natália Vorcaro lidera defesa da família nos tribunais

Mãe de gêmeos recém-nascidos, irmã do banqueiro teve de assumir o papel de líder do clã em meio ao escândalo do Banco Master

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 10h11 | Atualizado em 16 out 2026, 10h14
Um homem barbudo de óculos e camisa branca abraça uma mulher de cabelos castanhos e colar dourado, ambos sorrindo para a câmera com o mar azul ao fundo
Natália tem dito a interlocutores que a família segue sendo descredibilizada e atacada enquanto é privada de “fazer o melhor”, a partir de uma delação de Vorcaro e Zettel (Redes sociais/Divulgação)
Continua após publicidade
Com pai, irmão e marido presos, Natália Vorcaro lidera defesa da família nos tribunais Priorize VEJA no Google

A investigação de fraudes envolvendo o Banco Master virou a vida de Natália Vorcaro Zettel de cabeça para baixo num piscar de olhos.

Na esteira da prisão do irmão, o banqueiro Daniel Vorcaro, a Polícia Federal prendeu o pai dela, Henrique Vorcaro, e Fabiano Zettel, o marido e braço-direito de Vorcaro no Master.

Grávida de gêmeos, Natália viu a família desmoronar na parte mais delicada da gestação, administrando a proximidade do parto e a articulação de uma profusão de advogados que atuaram até aqui para tentar liberar o pai, o irmão e o marido.

Discreta, Natália passou os últimos sete meses em silêncio, visitando Zettel e os familiares nas prisões de diferentes estados, enfrentando em silêncio uma profusão de notícias — muitas falsas — sobre seu relacionamento e sua vida antes do início do escândalo do banco.

Siga
Continua após a publicidade

Essa rotina de deslocamentos teve de ser conciliada com os cuidados com os gêmeos, hoje com sete meses, e que, segundo interlocutores de Natália, até hoje não tiveram contato nem com o pai nem com o avô ou com o tio.

Sem conseguir avançar numa proposta de delação premiada – que seria feita em parceria com Vorcaro –, por forças estranhas ao interesse da própria defesa, o marido de Natália vem tentando obter autorização da Justiça para aguardar em prisão domiciliar o desfecho do caso.

Continua após a publicidade

Os cuidados com os filhos pequenos, a falta de estrutura financeira para a família, diante dos ativos bloqueados no processo, e a desorganização do lar seriam argumentos a justificar a medida, mas nenhum dos pedidos da defesa foi analisado até hoje no STF.

O caso do Banco Master está num limbo jurídico desde 1º de setembro, quando o relatório da Polícia Federal sobre mensagens do banqueiro com Alexandre de Moraes foi divulgado. Presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin tirou André Mendonça temporariamente da relatoria do processo, mas não adotou medidas para que os pedidos das defesas fossem analisados.

Continua após a publicidade

Em meio a esse estranho silêncio, VEJA revelou mensagens de Vorcaro em que o banqueiro afirma ter oferecido anexos contundentes citando autoridades da República a interlocutores da PGR, mas a equipe de Paulo Gonet rejeitou ouvir os relatos.

Nesse limbo jurídico, Natália tem dito a interlocutores que a família segue sendo descredibilizada e atacada enquanto é privada de “fazer o melhor” — a partir de uma delação de Vorcaro e Zettel –, como ela diz no áudio obtido por VEJA em que confirma o desejo do irmão de depurar a República, entregando os poderosos que se corromperam nos negócios do Master e que seguem dando as cartas em Brasília.

Continua após a publicidade

De todos os infortúnios da família, no entanto, a distância do marido dos filhos é o que mais tem causado dor, segundo relatos de Natalia. Em abril passado, diante de todo o peso emocional da situação, ela foi parar no hospital, internada na UTI com complicações derivadas do período após o parto de gêmeos e outros sinais de carga emocional. Laudos médicos sobre a ocorrência foram levados ao processo, para demonstrar a importância do auxílio do marido no lar, mas foram ignorados.

Zettel foi preso em março, juntamente com Vorcaro, após apresentar-se voluntariamente durante o cumprimento das diligências da PF.

Continua após a publicidade

Na ocasião, os investigadores apreenderam celulares, notebook, tablet, pen drives, carteira de criptoativos, documentos, joias, relógios, veículo e outros materiais.

Para a defesa, esse conjunto de elementos colhidos na operação deveria reduzir riscos de interferência, alegados pelos investigadores. Cinco dias depois da prisão de Zettel, a defesa apresentou pedido de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares, inclusive com possibilidade de uso de tornozeleira eletrônica, restrições de contato e limitações de deslocamento.

No pedido, a defesa sustentou, entre outros fundamentos, a ausência de contemporaneidade — fatos apurados que remontam aos anos de 2023 e 2024 — e suficiência de providências menos gravosas. Esse e outros recursos de Zettel até hoje seguem sem análise no STF.

Publicidade
TAGS:
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).