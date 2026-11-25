Com Padre Kelmon e ex-ministro, apoiadores de Bolsonaro rezam em frente a hospital do DF
Capitão da reserva está internado desde sexta-feira, 20, depois de sentir dores abdominais
A entrada do hospital DF Star virou local para orações realizadas por aliados de Jair Bolsonaro, internado desde a sexta-feira, 20, por dores abdominais. Desde então, uma vigília pela saúde do ex-presidente é feita pelos apoiadores. Nesta quarta-feira, 25, por exemplo, o candidato a presidente derrotado em 2022 Padre Kelmon promete uma missa, às 20h.
“Venha participar deste momento de oração e fé pela vida e pela saúde do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro”, disse ele ao anunciar o encontro. Segundo o político, que também se candidatou em 2026, mas ao cargo de deputado federal, a missa será no “rito bizantino”. Kelmon já esteve, no último domingo, 22, na porta do hospital para orações ao ex-presidente.
“Estive hoje à noite em oração pela vida do presidente Jair Bolsonaro, pedindo a Deus que cuide dele e proteja sua vida; que todo mal seja afastado de seu caminho e que seus Arcanjos, Serafins e Querubins, com suas múltiplas asas e múltiplos olhos, guiem os médicos e iluminem suas mãos”, disse.
Outro que participou de ato em frente ao hospital foi o deputado federal eleito Gilson Machado (Podemos-PE). Ex-ministro de Jair Bolsonaro conhecido por tocar sanfona em eventos oficiais e lives do ex-presidente, ele está em Brasília para participar de curso para parlamentares eleitos na última disputa eleitoral. Depois de deixar a Casa, o parlamentar eleito participou de uma vigília. “A gente está aqui e o Espírito Santo está abençoando esse lugar. Ele falou com a gente agora e de uma coisa a gente tem certeza: Bolsonaro vai sair dessa e ele vai voltar a ser presidente do Brasil. Pode escrever isso aí”, afirmou.
Machado também afirmou, em outra gravação, que deve o mandato de deputado ao amigo e irmão Jair Bolsonaro. “A gente fica apreensivo, é muito sofrimento. Um homem que honrou o povo brasileiro. Melhor presidente que o país já teve”, disse em trecho do vídeo.
O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma discreta melhora clínica, com sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal, segundo boletim divulgado nesta terça-feira pelo Hospital DF Star, em Brasília. Apesar da evolução, Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva, sob tratamento contra uma suboclusão intestinal e broncopneumonia, sem previsão de alta hospitalar. A melhora discreta registrada no boletim mais recente indica os primeiros sinais de retomada do funcionamento intestinal, mas ainda não altera a necessidade de acompanhamento intensivo.