Com ordem de Fachin, Brasil conhecerá as entranhas da República de Madame Satã

A decisão do presidente do STF, ministro Edson Fachin, de dar 24 horas para que todas as provas do escândalo do Banco Master sejam tornadas públicas deve promover o primeiro encontro da Nação com os integrantes da República de Madame Satã.

Caberá a André Mendonça, relator do caso, exibir detalhes sobre o cinturão de autoridades de diferentes poderes que se uniram para desfrutar o dinheiro sujo de Daniel Vorcaro.

A famosa festa de Halloween em São Paulo, que reuniu 120 garotas de programa para 20 homens, como revelou a Revista Piauí, nesta quinta, deve ter espaço especial nas revelações.

A retirada de sigilo do caso Master deve incluir o conjunto de mensagens, fotos, áudios e documentos que o ex-banqueiro guardava no celular. Até famosos convescotes num clube de golfe de endinheirados em Miami serão expostos.

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As informações colhidas pela PF a partir da quebra de sigilos telemáticos e da nuvem do “Sicário” de Vorcaro também serão conhecidas.

Como relator do caso, Mendonça terá, finalmente, como mostrar ao país os arquivos que tanto assombram os poderosos.

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Será o momento de descobrir o motivo de tanta lentidão nas investigações, de tanta resistência da PGR e da Polícia Federal em fecharem um acordo de delação com Daniel Vorcaro.

A dúvida que paira é se a decisão de Fachin também tornará públicos os arquivos das delações premiadas do carregador de dinheiro de Vorcaro, o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, e do ex-dono da Reag João Carlos Mansur.

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Que o ministro André Mendonça abra tudo ao país.