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Com ordem de Fachin, Brasil conhecerá as entranhas da República de Madame Satã

Presidente do STF deu 24 horas para que todas as provas do caso do Banco Master sejam tornadas públicas

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 14h53 | Atualizado em 11 set 2026, 14h54
Daniel Vorcaro
 (Redes sociais/Divulgação)
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Com ordem de Fachin, Brasil conhecerá as entranhas da República de Madame Satã Priorizar nos meus resultados Google

A decisão do presidente do STF, ministro Edson Fachin, de dar 24 horas para que todas as provas do escândalo do Banco Master sejam tornadas públicas deve promover o primeiro encontro da Nação com os integrantes da República de Madame Satã.

Caberá a André Mendonça, relator do caso, exibir detalhes sobre o cinturão de autoridades de diferentes poderes que se uniram para desfrutar o dinheiro sujo de Daniel Vorcaro.

A famosa festa de Halloween em São Paulo, que reuniu 120 garotas de programa para 20 homens, como revelou a Revista Piauí, nesta quinta, deve ter espaço especial nas revelações.

A retirada de sigilo do caso Master deve incluir o conjunto de mensagens, fotos, áudios e documentos que o ex-banqueiro guardava no celular. Até famosos convescotes num clube de golfe de endinheirados em Miami serão expostos.

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As informações colhidas pela PF a partir da quebra de sigilos telemáticos e da nuvem do “Sicário” de Vorcaro também serão conhecidas.

Como relator do caso, Mendonça terá, finalmente, como mostrar ao país os arquivos que tanto assombram os poderosos.

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Será o momento de descobrir o motivo de tanta lentidão nas investigações, de tanta resistência da PGR e da Polícia Federal em fecharem um acordo de delação com Daniel Vorcaro.

A dúvida que paira é se a decisão de Fachin também tornará públicos os arquivos das delações premiadas do carregador de dinheiro de Vorcaro, o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, e do ex-dono da Reag João Carlos Mansur.

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Que o ministro André Mendonça abra tudo ao país.

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