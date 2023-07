Com milhões na conta, Bolsonaro diz que ‘sobra pra um caldo de cana’

Um dia depois de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelar que Jair Bolsonaro recebeu 17,2 milhões de reais de apoiadores por meio de transferência de PIX, o ex-presidente falou com ironia sobre o montante identificado em sua conta bancária. Ao aparecer de surpresa neste sábado, 29, em um evento do PL Mulher, em Florianópolis, no qual Michelle Bolsonaro até então era a grande atração, ele agradeceu o apoio de seus apoiadores: “Dá pra pagar todas as minhas contas e ainda sobre dinheiro pra tomar um caldo de cana e comer um pastel com dona Michelle”.

A cifra reunida com a vaquinha, entre 1º de janeiro e 4 de julho deste ano, equivale a oito vezes o valor que Bolsonaro informou em sua declaração de bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última eleição, que era de 2,3 milhões de reais. O montante ainda daria para pagar cerca de 17 vezes as multas provenientes de condenações em processos judiciais do ex-presidente que motivaram a campanha encabeçada por seus aliados políticos. Apesar dos milhões em conta, Bolsonaro ainda não quitou, por exemplo, uma dívida de quase 1 milhão de reais relativa a cinco processos na Justiça de São Paulo, neste caso de infrações sanitárias aplicada pelo governo local.

O encontro promovido pelo PL Mulher, que aconteceu em um espaço de shows em Jurerê, bairro nobre de Florianópolis, seria inicialmente conduzido só por Michelle Bolsonaro e tinha a intenção de ressaltar a importância da mulher na política. Acompanhado do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), o ex-presidente apareceu de surpresa e fez um discurso de cerca de oito minutos.

Além de falar dos milhões embolsados por meio de doações por PIX, Bolsonaro aproveitou o palco para criticar a decisão do TSE, que o tornou inelegível até 2030. “Triste é o país em que as autoridades do Judiciário punem os seus cidadãos não pelos seus erros, mas pelas suas virtudes. Me tiraram o direito político, mas isso não nos abala, temos milhares de sementes pelo Brasil”, disparou.

O evento promovido pelo PL Mulher ainda teve a presença de Jair Bolsonaro, o filho mais novo do clã, e de Agustín Fernandez, maquiador inseparável de Michelle, que viraram atrações entre o público presente.