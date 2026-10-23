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Brasil

Com mandato de Lula no fim, Correios compram 63.000 computadores; custo está sob sigilo

Estatal, que praticamente quebrou na atual gestão petista, colocou em sigilo os valores envolvidos na operação que entrou na mira da CGU

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 08h01 | Atualizado em 23 out 2026, 08h17
MAU INÍCIO - Lula, ao lado de Tebet: retirada de oito empresas da lista de privatizações, entre elas Petrobras e Correios -
MAU INÍCIO - Lula, ao lado de Tebet: retirada de oito empresas da lista de privatizações, entre elas Petrobras e Correios  (Ricardo Stuckert/.)
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Com mandato de Lula no fim, Correios compram 63.000 computadores; custo está sob sigilo Priorize VEJA no Google

A meses do fim do governo Lula, os Correios decidiram comprar, acredite, mas de 63.000 microcomputadores top de linha para a estatal, que literalmente quebrou nesse atual governo petista.

A compra numa escala tão significativa chamou a atenção da CGU, que fez uma análise do processo aberto pela estatal para comprar as máquinas.

O custo do negócio — acredite se quiser — é mantido em sigilo pela estatal, como afirma a Controladoria no relatório, ao ocultar o valor do custo total dos computadores.

No estudo, a CGU aponta risco de desperdício de dinheiro público nessa operação.

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“Os Correios adotaram, como requisito mínimo para todos os 63.815 microcomputadores abrangidos pelo certame, 32 GB de memória RAM DDR5 e SSD NVMe de 480 GB ou superior. Na fase inicial da auditoria, os documentos de planejamento da contratação e os esclarecimentos até então apresentados pela Unidade não demonstravam, de forma objetiva, que essa configuração seria necessária para a totalidade dos postos de trabalho”, diz a CGU.

“Cabe destacar que a adoção de configurações superiores implica, naturalmente, em preços mais elevados de aquisição. Nesse sentido, em uma compra de grande quantidade de itens, tal qual a pretendida pelos Correios, o impacto financeiro é substancial. Assim, entende-se que a opção mais onerosa deve ser precedida de justificativa técnica robusta e detalhada, demonstrando, inclusive, os motivos pelos quais os perfis econômicos ou intermediários seriam insuficientes para os ambientes abrangidos pela contratação”, segue a CGU.

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A controladoria faz apontamentos genéricos sobre os achados e destaca que o relatório sobre uma compra sigilosa tão grande foi realizado por meio de um sistema automatizado do órgão e não por auditores devidamente escalados para investigar possíveis irregularidades.

“No presente trabalho, foi analisado o Edital do Pregão Eletrônico nº 26000215/2026 (licitações-e 1093960) para aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), de 63.815 unidades de microcomputadores, a um valor estimado de ‘Informações suprimidas por solicitação dos Correios, classificadas sob restrição de acesso, na forma da Lei nº 13.303/2016’. As principais informações foram extraídas do portal Licitações. Inicialmente, a abertura do certame estava prevista para 26/6/2026”, diz o relatório.

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A estatal fechou o primeiro semestre deste ano com um prejuízo de 5,5 bilhões de reais. Isso depois de pedir socorro ao governo federal e buscar cerca de 20 bilhões de reais em empréstimos, além de um aporte da União de 6 bilhões de reais.

A falta de transparência da gestão petista sobre a crise financeira na estatal e essa nova contratação para compra de tantos computadores mostra que é preciso um olhar mais apurado das autoridades sobre o que se passa nos Correios.

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