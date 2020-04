Com lives, denúncias e voluntários, São Vicente lidera isolamento em SP

Com a ajuda de lives trazendo infornações sobre o coronavírus nas redes sociais, a criação de canais de denúncia para relatar quem está furando a quarentena e o cadastramento de voluntários para auxiliar na operação de combate à Covid-19, a cidade litorânea de São Vicente, na Baixada Santista, se tornou o município de São Paulo que registrou no domingo 12 a maior adesão da população à política de distanciamento social adotada pelo governador João Doria: 68% dos moradores ficaram em suas casas.

O dado foi calculado por um programa do governo paulista que monitora a movimentação de pessoas nos municípios por meio do sinal dos celulares. A ação foi adotada em parceria com operadoras de telefonia móvel. A taxa média de isolamento social no estado de São Paulo chegou a 59%, abaixo dos 70% preconizados pelas autoridades estaduais como o índice de adesão necessário para evitar o avanço rápido da doença e o consequente colapso no sistema público de saúde.

Entre as iniciativas tomadas pela prefeitura que podem ter contribuído para a adesão à quarentena estão a criação de canais de denúncia para informar à fiscalização onde há aglomerações de pessoas e comércios que insistem em permanecer com as portas abertas. Outra medida foi a disponibilização de um serviço no site oficial da prefeitura com vídeos de voluntários que dão sugestões de atividades para realizar na quarentena, como exercícios e culinária, e divulgam mensagens de combate às fake news sobre a doença.

Outra contribuição tem sido dada pelo prefeito de São Vicente, Pedro Gouvêa (MDB), bastante ativo nas redes sociais, onde tem feito lives diárias informando o avanço do números de infectados e reforçado os pedidos para as pessoas não saírem de casa. A cidade tem 13 casos confirmados de coronavírus e 144 suspeitos. A prefeitura também anunciou um bônus aos funcionários municipais que atuam na área da saúde.

O calçadão e as praias não foram interditados pela prefeitura. Houve registro de movimento de banhistas e turistas durante o feriado de Páscoa. “Se as pessoas frequentarem as praias sem aglomeração, não há risco de transmissão”, disse o prefeito em sua live mais recente.

Segundo levantamento de VEJA, as cidades paulistas que têm respeitado menos as regras de quarentena são as que mais votaram em Bolsonaro nas eleições de 2018, com índices superiores a 78% dos votos. Em São Vicente, o presidente recebeu 66% dos votos. Para comparação, Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos no país, 68% no Estado de São Paulo e 60% na capital paulista.

A estratégia de convencer a população a cumprir o chamado isolamento social virou uma disputa política entre governadores e Bolsonaro, que condena as medidas por acreditar serem desnecessárias e bastante nocivas à economia do país.