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Com indefinição sobre relatoria, STF recebe série de pedidos de liberdade de investigados do Master

Ao menos nove pessoas, inclusive Vorcaro e Zettel, solicitaram nos últimos dias revogação da prisão preventiva

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 16h30
Estátua da Justiça, uma figura feminina de pedra com os olhos vendados, sentada e segurando uma espada e uma balança. Ao fundo, o prédio do Supremo Tribunal Federal com seu telhado branco e pilares curvos, sob um céu azul com nuvens esparsas
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) (Gustavo Moreno/STF)
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O STF tem recebido, nos últimos dias, uma série de pedidos de revogação de prisão preventiva de investigados pelas fraudes do Banco Master. Ao menos nove foram apresentados ou reforçados, entre eles os do próprio Daniel Vorcaro, de seu pai, Henrique Vorcaro, e seu cunhado e operador, Fabiano Zettel.

A sequência de solicitações ocorre em meio a uma indefinição sobre a relatoria do caso.

O presidente do STF, Edson Fachin, determinou o envio à presidência dos processos relacionados ao Master. Entretanto, a medida não significou uma substituição da relatoria, que segue com André Mendonça.

A situação criou uma insegurança em parte das defesas, que não sabem a quem recorrer.

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O policial federal aposentado Sebastião Monteiro Júnior, por exemplo, apresentou na segunda-feira um pedido a Fachin. Nesta quinta, redirecionou o pleito a Mendonça, após o gabinete da presidência informar que a remessa “não implicou alteração da relatoria”.

Os investigados, todos presos há meses, que apresentaram pedidos de liberdade são:

  • Daniel Lopes Monteiro
  • Daniel Vorcaro
  • Fabiano Zettel
  • Felipe Vorcaro
  • Henrique Vorcaro
  • Manoel Mendes Rodrigues
  • Marilson Roseno
  • Rodrigo Pimenta Franco Campos
  • Sebastião Monteiro
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TAGS:
André Mendonça
Banco Master
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