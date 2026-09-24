Com indefinição sobre relatoria, STF recebe série de pedidos de liberdade de investigados do Master

O STF tem recebido, nos últimos dias, uma série de pedidos de revogação de prisão preventiva de investigados pelas fraudes do Banco Master. Ao menos nove foram apresentados ou reforçados, entre eles os do próprio Daniel Vorcaro, de seu pai, Henrique Vorcaro, e seu cunhado e operador, Fabiano Zettel.

A sequência de solicitações ocorre em meio a uma indefinição sobre a relatoria do caso.

O presidente do STF, Edson Fachin, determinou o envio à presidência dos processos relacionados ao Master. Entretanto, a medida não significou uma substituição da relatoria, que segue com André Mendonça.

A situação criou uma insegurança em parte das defesas, que não sabem a quem recorrer.

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O policial federal aposentado Sebastião Monteiro Júnior, por exemplo, apresentou na segunda-feira um pedido a Fachin. Nesta quinta, redirecionou o pleito a Mendonça, após o gabinete da presidência informar que a remessa “não implicou alteração da relatoria”.

Os investigados, todos presos há meses, que apresentaram pedidos de liberdade são:

Daniel Lopes Monteiro

Daniel Vorcaro

Fabiano Zettel

Felipe Vorcaro

Henrique Vorcaro

Manoel Mendes Rodrigues

Marilson Roseno

Rodrigo Pimenta Franco Campos

Sebastião Monteiro