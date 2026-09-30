Com guerra de decisões entre ministros, STF terá sessão normal nesta quarta

O presidente do STF, Edson Fachin, optou por não incluir na pauta de julgamentos desta quarta-feira a polêmica em torno de publicações sobre a possibilidade de retirada de Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil.

O caso motivou uma guerra de decisões nos últimos dias: Flávio Dino suspendeu a ordem de derrubada das postagens, mas a determinação foi restabelecida por Luiz Fux.

Por outro lado, o TSE analisará a questão no plenário virtual. A origem da disputa foi uma decisão de André Mendonça na Corte eleitoral.

Tanto Dino quanto Fux solicitaram que a questão fosse analisada pelo plenário do STF. Mas Fachin decidiu, pelo menos por enquanto, manter os julgamentos que já estavam previstos.

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O primeiro item da pauta é uma ação que discute qual regime previdenciário vale no caso de um servidor federal que ocupava antes um cargo público de outro ente federado. O relator é o próprio Fachin.

Também há processos sobre regras para distribuição de lucros e dividendos em empresas e sobre a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa em planos de saúde.