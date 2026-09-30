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Brasil

Com guerra de decisões entre ministros, STF terá sessão normal nesta quarta

Fachin optou por seguir pauta prevista e não incluir discussão sobre retirada de publicações envolvendo Nossa Senhora Aparecida

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 06h01
Sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, com ministros sentados em uma bancada de madeira, um deles em destaque na tela de um monitor. A bandeira do Brasil e um crucifixo adornam a parede de mármore ao fundo
Plenário do STF durante sessão de julgamento (Gustavo Moreno/STF)
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O presidente do STF, Edson Fachin, optou por não incluir na pauta de julgamentos desta quarta-feira a polêmica em torno de publicações sobre a possibilidade de retirada de Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil.

O caso motivou uma guerra de decisões nos últimos dias: Flávio Dino suspendeu a ordem de derrubada das postagens, mas a determinação foi restabelecida por Luiz Fux.

Por outro lado, o TSE analisará a questão no plenário virtual. A origem da disputa foi uma decisão de André Mendonça na Corte eleitoral.

Tanto Dino quanto Fux solicitaram que a questão fosse analisada pelo plenário do STF. Mas Fachin decidiu, pelo menos por enquanto, manter os julgamentos que já estavam previstos.

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O primeiro item da pauta é uma ação que discute qual regime previdenciário vale no caso de um servidor federal que ocupava antes um cargo público de outro ente federado. O relator é o próprio Fachin.

Também há processos sobre regras para distribuição de lucros e dividendos em empresas e sobre a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa em planos de saúde.

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