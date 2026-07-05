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Com fotos de disfarces, Estado lança recompensa por atirador que baleou oficial da Rota

Investigação sobre o atentado contra o irmão de Eloá em São Caetano do Sul já resultou em duas prisões temporárias e dois suspeitos mortos em confrontos

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 15h42 | Atualizado em 5 jul 2026, 15h44
Cartaz de Procura-se do Governo de São Paulo, oferecendo R$ 50.000 por informações sobre Hércules da Costa Siqueira, vulgos Golias e Peruca. Três fotos mostram o suspeito: uma com cabelo curto, outra com cabelo cheio e cavanhaque, e a terceira usando boné e máscara preta. O texto informa que ele é suspeito de tentativa de homicídio contra um tenente da PM em 27 de junho de 2026, em São Caetano do Sul. Há informações para denúncia por telefone (181) e internet, com QR code, e um alerta para não abordá-lo
Cartaz de Procura-se do Governo de São Paulo, oferecendo 50 mil por informações sobre Hércules da Costa Siqueira, vulgos Golias e Peruca.  (redes sociais/Divulgação)
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A Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciou neste domingo, 5, que está oferecendo uma recompensa de cinquenta mil reais por informações que levem à localização ou à prisão de Hércules da Costa Siqueira. Ele é considerado o principal suspeito de atirar no tenente da Rota, Ronickson Pimentel, irmão mais velho de Eloá.

A publicação oficial nas redes sociais aponta que Hércules é conhecido pelos apelidos de “Golias” e “Peruca”. O cartaz traz três retratos dele: um em que o suspeito aparece careca, uma simulação com cabelo cheio e uma terceira imagem usando máscara e boné. Uma das sinalizações que constam na mensagem é que o indivíduo não deve ser abordado. Caso alguém tenha qualquer informação sobre o paradeiro, deve comunicar imediatamente as autoridades. As denúncias já podem ser realizadas de forma totalmente anônima, com garantia de sigilo, pelo Disque Denúncia, através do número 181, ou na internet por meio do portal eletrônico da SSP.

Hércules, que já teve sua prisão temporária por trinta dias decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, é identificado pelas investigações como o garupa foragido que teria efetuado os disparos contra o oficial. A vítima integra a elite da Rota e atua na Polícia Militar há 16 anos.

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O atentado contra Ronickson ocorreu na manhã de sábado, 27 de junho, na Avenida Goiás, via bastante movimentada de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança locais registraram toda a ação dos criminosos. Até o momento, duas prisões temporárias já foram efetuadas pela polícia; os dois homens são acusados de dar cobertura direta aos atiradores no dia do crime.

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Além disso, outros dois suspeitos foram mortos pela Rota em operações que envolvem a investigação do caso. Uma das ações policiais ocorreu na Zona Leste da capital paulista e a outra ocorreu em Peruíbe, no litoral sul do estado.

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