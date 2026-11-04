Com Flávio nos EUA, Marinho lança candidatura à presidência do Senado para enfrentar Alcolumbre

O senador Rogério Marinho (PL-RN) lançou nesta quarta-feira sua candidatura à presidência do Senado, com apoio da bancada do PL e do Novo. O líder da oposição tentará reunir votos além das duas legendas para enfrentar Davi Alcolumbre (União-AP), que busca a reeleição. A disputa está marcada para 1º de fevereiro de 2027.

A articulação passa pela concorrência de Tereza Cristina (PP-MS), que mantém o nome à disposição e busca apoio entre parlamentares resistentes tanto à recondução de Alcolumbre quanto à candidatura de Marinho. Aliados da senadora apostam em sua capacidade de diálogo com diferentes setores da Casa para ampliar os apoios da direita.

O lançamento ocorre em um cenário mais difícil para Marinho após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para Lula. Coordenador da campanha presidencial do aliado, o senador tenta viabilizar seu projeto em meio ao desgaste provocado pela saída de Flávio para os Estados Unidos. A permanência de Lula no Planalto favorece a articulação de Alcolumbre, que reúne apoios de partidos governistas e de centro, além do respaldo de União Brasil e PP.

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Mesmo com a maior bancada do Senado, o PL depende de adesões externas para alcançar os 41 votos necessários. A estratégia dos aliados de Marinho inclui buscar dissidências em partidos cujas direções estejam comprometidas com Alcolumbre. Para reduzir o risco de deserções na votação secreta, o senador defende que os parlamentares de direita divulguem publicamente suas escolhas.