Com Fabiana Justus, ABRALE realiza jantar e leilão beneficente no Hotel Unique

Na próxima quinta-feira (22), a Associação Brasileira de Câncer de Sangue (ABRALE) promoverá um evento beneficente no Hotel Unique, na capital paulista. A Noite Solidária será composta por um jantar especial, leilão de itens raros e experiências exclusivas.

A empresária Fabiana Justus, embaixadora da organização, comandará a cerimônia junto com o influenciador Felipe Theodoro, reunindo parceiros, empresários e apoiadores da causa.

Todo o valor arrecadado será revertido para a manutenção dos programas disponibilizados gratuitamente pela instituição, como suporte jurídico, ações educacionais e a melhoria de políticas públicas na área da oncologia.

Em 2025, a ABRALE prestou mais de 7.900 atendimentos, oferecendo desde esclarecimentos médicos até teleconsultas especializadas para pacientes e familiares impactados pela doença.