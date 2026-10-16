Com Fabiana Justus, ABRALE realiza jantar e leilão beneficente no Hotel Unique
Noite Solidária arrecadará fundos para atendimento a pacientes com câncer de sangue; evento em SP terá leilão e experiências exclusivas
Na próxima quinta-feira (22), a Associação Brasileira de Câncer de Sangue (ABRALE) promoverá um evento beneficente no Hotel Unique, na capital paulista. A Noite Solidária será composta por um jantar especial, leilão de itens raros e experiências exclusivas.
A empresária Fabiana Justus, embaixadora da organização, comandará a cerimônia junto com o influenciador Felipe Theodoro, reunindo parceiros, empresários e apoiadores da causa.
Todo o valor arrecadado será revertido para a manutenção dos programas disponibilizados gratuitamente pela instituição, como suporte jurídico, ações educacionais e a melhoria de políticas públicas na área da oncologia.
Em 2025, a ABRALE prestou mais de 7.900 atendimentos, oferecendo desde esclarecimentos médicos até teleconsultas especializadas para pacientes e familiares impactados pela doença.