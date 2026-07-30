Com empurrão de Tarcísio, Tereza Cristina pode aceitar ser vice de Flávio Bolsonaro

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas acionou recentemente diferentes lideranças do Progressistas para tentar articular a formação de uma aliança do partido de Ciro Nogueira com o PL de Flávio Bolsonaro.

Segundo interlocutores do governador, Freitas procurou Nogueira e a própria senadora Tereza Cristina — que vinha sendo cotada para ser vice de Flávio, mas relutava assumir a missão — para tratar da aliança.

Como o Radar mostrou na semana passada, até Michel Temer tentou convencer a senadora a se aliar a Flávio, mas não obteve sucesso.

Depois das conversas do governador de São Paulo, no entanto, Tereza Cristina teria avisado que topa a missão, se o partido embarcar como um todo no projeto, incluindo aí a federação com União Brasil.

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