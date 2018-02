Com Eduardo Paes, Zeca Pagodinho posou sorridente no Carnaval

Sim, este Carnaval também trouxe alegria para Zeca Pagodinho. Sete dias depois de aparecer emburrado em uma foto com o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), em um camarote no Sambódromo de São Paulo, o cantor abriu um sorriso ao posar com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (MDB). Os dois se encontraram no desfile das campeãs no último sábado, na Sapucaí, quando Paes desfilou na Portela, sua escola de coração.

A abordagem partiu do sambista – assim que avistou o ex-prefeito, foi abraçá-lo. O flagra é do fotógrafo Marcelo Fonseca, que publicou a imagem em seu Instagram há dois dias. Ao contrário de outros carnavais, desta vez a presença de Paes na avenida foi pouquíssimo notada. No início da noite desta terça-feira, a foto dele com Pagodinho tinha apenas 40 curtidas.