Com Covid-19, Marina Silva segue internada e estável

Segue estável e com “boa evolução” o quadro de saúde da ministra do Meio Ambiente e do Clima, Marina Silva, internada no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, desde o sábado, 06. Com sintomas gripais, como coriza e mal-estar, ela testou positivo para Covied-19.

“A Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, segue sob cuidados médicos no Instituto do Coração [Incor] do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sua condição clínica mantém-se estável e com boa evolução”, diz o boletim médico, assinado pelo cardiologista Sérgio Timerman, pela infectologistaTânia Mara Varejão Strabelli, e pelo diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Carlos

Roberto Ribeiro de Carvalho.