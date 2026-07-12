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Com candidato ao governo de Minas, PSB atrai o PT, mas também dialoga com o Republicanos

Sigla tem defendido a articulação de um diálogo que deixe a polarização de lado e construa um projeto de governo focado nos problemas dos mineiros

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 16h01
Jarbas Soares Júnior (PSB-MG), Marília Campos (PT-MG) e Gabriel Azevedo (MDB-MG)
A ala petista representada por Marilia Campos defende uma composição com Jarbas Soares Júnior (esquerda), mas o PT segue no muro (Redes sociais/Divulgação)
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Pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo PSB, Jarbas Soares Júnior avalia diferentes caminhos para montar seu projeto eleitoral no estado.

Nos últimos dias, o nome dele passou a ser defendido por uma ala do PT, que deseja replicar no estado a frente ampla que deu a vitória a Lula em 2022. Os petistas não têm nomes competitivos dispostos a concorrer ao governo estadual e podem apoiar Soares Júnior.

A disputa interna no PT mineiro, no entanto, tem atrasado a negociação de uma possível aliança, dando margem para outros caminhos sejam avaliados pelos aliados de Soares Júnior no PSB.

Nesta segunda, por exemplo, o presidente do partido em Minas Gerais, Otacílio Neto, vai ter uma conversa com o senador Cleitinho, do Republicanos, para avaliar cenários sobre a disputa eleitoral de outubro.

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O senador é um personagem importante no estado e pode articular algum tipo de composição independente nas eleições.

Na última sexta-feira, o pré-candidato do PSB anunciou que não vai mesmo desistir do projeto e que seguirá rodando do estado para ouvir lideranças do campo aliado e também que divergem da esquerda.

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“Não há outro caminho para quem deseja a mudança que não seja o do diálogo e o do respeito com os que pensam como nós, mas também com os que divergem. Minas Gerais quer um projeto de governo que leve em conta as reais necessidades de sua população, que passa pelo desenvolvimento, geração de emprego e renda, segurança pública e infraestrutura, por exemplo. Por isso, continuo percorrendo todo o estado, conversando com as lideranças, de vários partidos, e ouvindo as pessoas. Tenho a certeza de que seremos uma alternativa viável para os mineiros e às mineiras”, disse Soares Júnior.

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