Com as urnas fechadas, Valdemar projeta vitória de Flávio no 1º turno: “Vamos terminar um ponto na frente”

Com a votação encerrada às 17h deste domingo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, projeta uma vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno da eleição presidencial. A avaliação do dirigente partidário ocorre em meio ao avanço do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PT) nas pesquisas de intenção de voto e à expectativa de que a candidatura consiga ampliar seu desempenho entre os eleitores de direita. Nos últimos dias, Flávio apelou para o “voto útil” entre os eleitores deste campo político.

“Acho que terminamos a apuração de hoje com 1% na frente do Lula. O voto útil vai ter efeito”, projetou Valdemar a VEJA.

A aposta de Valdemar reflete a confiança da cúpula do PL na capacidade de Flávio de reunir diferentes correntes do campo conservador em torno de sua candidatura.

O cenário, no entanto, ainda apresenta desafios para o projeto eleitoral do PL. Pesquisas recentes mostram uma disputa acirrada entre Flávio e Lula, com o presidente mantendo uma vantagem numérica no primeiro turno em alguns levantamentos, embora a distância entre os dois tenha diminuído. Pesquisa Quaest divulgada em setembro, por exemplo, apontou Lula com 37% das intenções de voto, ante 33% do senador, em um cenário de empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

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