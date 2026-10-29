Com apoio da Unesco, Brasil e Paraguai preparam plano para ampliar turismo na fronteira

Autoridades brasileiras e paraguaias firmaram um compromisso para impulsionar o turismo regional nas zonas fronteiriças entre os dois territórios. Para isso, o Brasil desenvolverá estudos estratégicos nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, em parceria com a Unesco.

A iniciativa surgiu durante um encontro bilateral entre o ministro do Turismo do Paraguai, Javier Eduardo Ramírez Valdez, e a secretária executiva do Ministério do Turismo do Brasil, Fernanda Norat. A conversa entre os representantes ocorreu na 35ª Reunião de Ministros de Turismo do Mercosul.

O projeto inédito busca mapear novas atrações na região, ampliar o fluxo turístico e prolongar a estadia dos visitantes — fatores que combinados devem estimular a economia local.

Em 2025, mais de 500 000 turistas paraguaios entraram no Brasil. Entre os destinos mais visitados estão as praias de Santa Catarina e do Paraná, além de Foz do Iguaçu, no extremo oeste paranaense.