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Brasil

Com apoio da Unesco, Brasil e Paraguai preparam plano para ampliar turismo na fronteira

Iniciativa vai mapear atrações no PR e em MS para prolongar estadia de visitantes

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 08h30
Turistas nas Cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu, Paraná
Turistas nas Cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu, Paraná  (Joel Rocha/ANPr/Divulgação)
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Com apoio da Unesco, Brasil e Paraguai preparam plano para ampliar turismo na fronteira Priorize VEJA no Google

Autoridades brasileiras e paraguaias firmaram um compromisso para impulsionar o turismo regional nas zonas fronteiriças entre os dois territórios. Para isso, o Brasil desenvolverá estudos estratégicos nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, em parceria com a Unesco.

A iniciativa surgiu durante um encontro bilateral entre o ministro do Turismo do Paraguai, Javier Eduardo Ramírez Valdez, e a secretária executiva do Ministério do Turismo do Brasil, Fernanda Norat. A conversa entre os representantes ocorreu na 35ª Reunião de Ministros de Turismo do Mercosul.

O projeto inédito busca mapear novas atrações na região, ampliar o fluxo turístico e prolongar a estadia dos visitantes — fatores que combinados devem estimular a economia local.

Em 2025, mais de 500 000 turistas paraguaios entraram no Brasil. Entre os destinos mais visitados estão as praias de Santa Catarina e do Paraná, além de Foz do Iguaçu, no extremo oeste paranaense.

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