Com aliados na mira da PF, governador da Bahia adianta salários de servidores para celebrar São João

Pré-candidato à reeleição em 2026, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), mantém o silêncio sobre a investigação da Polícia Federal que mira um de seus aliados mais estratégicos: o senador Jaques Wagner (PT), ex-governador do estado, suspeito de receber propina do Banco Master.

Até o momento, Jerônimo não comentou a operação deflagrada nesta quinta-feira, 18, contra Wagner, líder do governo Lula no Senado. O governador, no entanto, anunciou uma medida, no mínimo, tempestiva: decidiu antecipar o pagamento de 40% dos salários dos servidores estaduais da Bahia para, segundo ele, “curtir o Dia de São João com mais tranquilidade”.

Na manhã desta quinta-feira, Jerônimo cumpre agenda de governo em Ubatã, município situado a 379 quilômetros de Salvador, onde a PF cumpre os mandados de busca e apreensão contra Jaques Wagner e outros investigados.

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Secretário de Jerônimo também é alvo da PF por propina do Master

Outro nome próximo a Jerônimo também é alvo da operação da PF desta quinta-feira: Eduardo Mendonça Sodré Martins, secretário de Meio Ambiente da Bahia e enteado de Jaques Wagner. A polícia aponta que Sodré teria cobrado o pagamento de propinas do banqueiro Augusto Lima, ex-CEO do Master, por meio da gestora de fundos BN Financeira — que pertence a Bonnie Bonilha, esposa do secretário.

O avanço das investigações sobre o escândalo de corrupção do Banco Master revelam um profundo embrenhamento da quadrilha do banqueiro Daniel Vorcaro na Bahia. A empresa Reag Investimentos, acusada de lavar dinheiro para o Master, está entre as suspeitas de operar o pagamento de propinas e benefícios a Jaques Wagner.

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Além dos esquemas com o Master, o fundador da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, é investigada por lavagem de dinheiro vindo da compra superfaturada de respiradores na Bahia durante a pandemia da Covid-19, em 2020. A aquisição foi autorizada pelo então governador baiano Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil do governo Lula e pré-candidato ao Senado em 2026.