Com aliados na mira da PF, governador da Bahia adianta salários de servidores para celebrar São João
Jerônimo Rodrigues não comentou publicamente as investigações envolvendo Jaques Wagner, petista que também governou o estado, e o Banco Master
Pré-candidato à reeleição em 2026, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), mantém o silêncio sobre a investigação da Polícia Federal que mira um de seus aliados mais estratégicos: o senador Jaques Wagner (PT), ex-governador do estado, suspeito de receber propina do Banco Master.
Até o momento, Jerônimo não comentou a operação deflagrada nesta quinta-feira, 18, contra Wagner, líder do governo Lula no Senado. O governador, no entanto, anunciou uma medida, no mínimo, tempestiva: decidiu antecipar o pagamento de 40% dos salários dos servidores estaduais da Bahia para, segundo ele, “curtir o Dia de São João com mais tranquilidade”.
Boas notícias para os servidores da Bahia: vou antecipar 40% do salário de junho para que todo mundo possa curtir o São João com mais tranquilidade.
Pagamento dia 20/06 para clientes do Banco do Brasil e dia 22/06 para as demais instituições.
Bom São João e São Pedro para todos!Siga
— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) June 18, 2026
Na manhã desta quinta-feira, Jerônimo cumpre agenda de governo em Ubatã, município situado a 379 quilômetros de Salvador, onde a PF cumpre os mandados de busca e apreensão contra Jaques Wagner e outros investigados.
Secretário de Jerônimo também é alvo da PF por propina do Master
Outro nome próximo a Jerônimo também é alvo da operação da PF desta quinta-feira: Eduardo Mendonça Sodré Martins, secretário de Meio Ambiente da Bahia e enteado de Jaques Wagner. A polícia aponta que Sodré teria cobrado o pagamento de propinas do banqueiro Augusto Lima, ex-CEO do Master, por meio da gestora de fundos BN Financeira — que pertence a Bonnie Bonilha, esposa do secretário.
O avanço das investigações sobre o escândalo de corrupção do Banco Master revelam um profundo embrenhamento da quadrilha do banqueiro Daniel Vorcaro na Bahia. A empresa Reag Investimentos, acusada de lavar dinheiro para o Master, está entre as suspeitas de operar o pagamento de propinas e benefícios a Jaques Wagner.
Além dos esquemas com o Master, o fundador da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, é investigada por lavagem de dinheiro vindo da compra superfaturada de respiradores na Bahia durante a pandemia da Covid-19, em 2020. A aquisição foi autorizada pelo então governador baiano Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil do governo Lula e pré-candidato ao Senado em 2026.