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Brasil

Com 10,7 milhões de votos, bancada LGBT+ quase dobra na eleição de 2026

Levantamento aponta que 35 candidatos foram eleitos para Senado, Câmara e Assembleias Legislativas, incluindo sete mulheres trans e travestis

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 10h42 | Atualizado em 6 out 2026, 11h04
Congresso iluminado com as cores da bandeira LGBT em luta contra homofobia
Congresso iluminado com as cores da bandeira LGBT em luta contra homofobia (Sérgio Lima/AFP)
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Com 10,7 milhões de votos, bancada LGBT+ quase dobra na eleição de 2026 Priorize VEJA no Google

Levantamento do Instituto Plena Cidadania (IPC) aponta crescimento na representação LGBT+ entre os eleitos no primeiro turno deste domingo, 4. Segundo os números, 35 candidaturas conseguiram se eleger para vagas nas Assembleias Legislativas, Câmara Distrital, Câmara dos Deputados e Senado Federal com 10.746.125 votos. Em 2022, foram 18 eleitos.

“Os resultados dessas eleições mostram que a violência não foi capaz de impedir o avanço da representação LGBT+ na política brasileira. Pelo contrário: temos mais pessoas LGBT+ eleitas, mais diversidade nos espaços de poder e milhões de brasileiros e brasileiras dizendo, pelo voto, que querem essa presença na democracia”, disse Gui Mohallem, da direção executiva do Instituto Plena Cidadania.

De acordo com o instituto, 519 candidaturas LGBT+ foram registradas para o pleito deste ano, enquanto em 2022 foram 327 casos, o que representa crescimento de 58,7%.

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No Congresso Nacional, a representação LGBT+ na Câmara dos Deputados mais que triplicou, passando de quatro para 13 pessoas eleitas, enquanto o Senado manteve uma representante LGBT+. Nos legislativos estaduais e distrital, foram eleitas outras 21 pessoas. “O avanço também foi marcado pela diversidade de perfis entre as pessoas eleitas. Das 35 pessoas LGBT+ eleitas, 27 são mulheres (77,1%) e 22 são pessoas negras (62,9%).

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Sete mulheres trans e travestis também conquistaram cadeiras, o equivalente a uma em cada cinco lideranças LGBT+ eleitas em 2026. Os resultados ampliam a presença LGBT+ na política e a presença de grupos historicamente subrepresentados nos espaços de decisão”, apontou o IPC.

As candidaturas LGBT+ estiveram presentes nas 27 unidades da federação, e as pessoas eleitas passaram de oito estados, em 2022, para 14. O Sudeste concentra 20 das 35 cadeiras. O Nordeste passou de duas para sete eleitas, enquanto Centro-Oeste e Sul passaram de uma para quatro cada. No Norte, não houve eleitas. Seis estados elegeram pessoas LGBT+ pela primeira vez, segundo aponta o levantamento. São eles: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Santa Catarina. Todas as 35 pessoas LGBT+ eleitas concorreram por partidos de esquerda (PT e PSOL reúnem 31 das cadeiras, com 17 e 14 eleitas, respectivamente, seguidos pelo PCdoB, com três, e pelo PV, com uma).

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