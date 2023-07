Colunistas de VEJA entrevistam líder do PL na live de Os Três Poderes

Líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Côrtes participou do programa Os Três Poderes desta sexta-feira, 14. O parlamentar foi entrevistado pelos colunistas Robson Bonin, Matheus Leitão e José Benedito da Silva. A aliança entre governo Lula e o Centrão, tema de reportagem de capa desta semana, e os recentes atritos entre integrantes do partido estão entre os temas em pauta.

Ao ser questionado sobre a discussão entre parlamentares do PL em um grupo do WhatsApp após a votação da reforma tributária, na qual vinte dos 99 deputados votaram a favor, contrariando a recomendação do partido, Côrtes afirmou que “existem realidades diferentes no Brasil” e que, por isso, “deputados necessitam de um apoio do governo [federal] para as suas bases e prefeituras”, mas que o “PL não está dividido”. O líder confirmou o entrevero, mas disse que o tema “já foi superado” e que o deputado que “passou do limite” já se desculpou. “Essa discussão faz nossa bancada ficar mais forte e unida ainda”, salientou.

Após seis meses de uma relação marcada por embates, pressões e desconfianças, o governo Lula e o Centrão articulam uma aliança que pode ser decisiva para o país e ainda render dividendos a ambos. O elo político, que até pouco tempo atrás parecia impossível, deve ajudar a destravar ainda mais a pauta econômica. O que falta para um acordo é acertar os detalhes – e é justamente aí que a desconfiança de lado a lado funciona como um freio. O certo é que os ganhos nos últimos seis meses provaram que democracias maduras não avançam sem entendimento e concessões.

