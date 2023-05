Ofensiva do Telegram foi ‘inaceitável’, diz relator do PL das Fake News

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do PL das Fake News, classificou como ‘inaceitável’ a ofensiva do aplicativo Telegram contra o projeto. A rede social divulgou mensagens com críticas e distorções sobre a proposta, e foi obrigada pelo STF a suspender as publicações. O parlamentar, entrevistado por colunistas de VEJA na live de Os Três Poderes desta semana, mostrou otimismo pela aprovação do PL ‘nos próximos dias’. Assista a seguir:

Na live, Clarissa Oliveira, Matheus Leitão e Robson Bonin também analisam a fase difícil do governo Lula no Congresso Nacional. Reportagem da edição mostra que a falta de harmonia entre o presidente e o Legislativo tem ameaçado travar pautas decisivas para o país. Nem mesmo a farta distribuição de ministérios ao centro ajudou até aqui e, além disso, a gestão não reproduz na prática a frente ampla montada na campanha eleitoral.