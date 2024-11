Colunistas de VEJA analisam efeito-Trump no Brasil e pacote econômico de Lula

Os impactos da vitória de Trump e as expectativas pelo pacote econômico de Lula são os temas principais da live de Os Três Poderes desta sexta, 8, às 12h. O programa será transmitido na plataforma de streaming VEJA+ e nos canais digitais de VEJA, com apresentação de Marcela Rahal e análises de Matheus Leitão e Ricardo Rangel. O deputado federal Jilmar Tatto, do PT, será o convidado da edição.

Trump venceu. E agora?

De forma surpreendente, Donald Trump atropelou Kamala Harris para voltar à presidência dos EUA a partir de 2025. Conforme mostra capa de VEJA desta semana, o republicano também ganhou maioria no Congresso, o que pode deixá-lo com o caminho livre para agir. O segundo mandato do magnata indica também transformações na política e na economia do planeta. No Brasil, teme-se desde já o impacto negativo do prometido tarifaço no superávit que o país registra na balança comercial bilateral. Além disso, devem pesar os laços ideológicos do presidente eleito com Jair Bolsonaro, o que pode prejudicar a relação com Lula.

­Tempo de cortar gastos no Brasil­

A escalada da dívida pública, que saltou de 72% para 79% do PIB em apenas vinte meses, exige medidas duras por parte do governo Lula. O consenso entre os principais economistas do país, porém, é de que o prometido pacote fiscal não atacará as raízes do problema. Para os analistas, ele servirá apenas para salvar o arcabouço fiscal, sem as consequências mais profundas esperadas pelo mercado financeiro, e que causam turbulências no país. O pessimismo vem sobretudo pela aparente má vontade do presidente em bancar ações mais enérgicas para arrumar a casa, o que é urgente. Nesta sexta-feira, o governo voltará a reunir sua equipe econômica, liderada pelo ministro Fernando Haddad, para tratar do assunto. Se bem executado, o ajuste pode gerar uma grande economia ao país nos próximos anos.