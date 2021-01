Colisão entre duas lanchas deixa quatro mortos em Angra dos Reis

Um acidente grave envolvendo duas lanchas em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, deixou quatro pessoas mortas no início da tarde deste sábado, 16. A colisão ocorreu próximo à Ilha de Paquetá, na Baía da Ribeira, pouco depois das 12h , quando quatro equipes de Busca e Salvamento (SAR) dos quartéis de Angra dos Reis e da Ilha de Frade, na região, foram acionadas. Todas as vítimas, cujas identidades ainda não foram divulgadas, eram mulheres – 43, 57 e 63 anos –, além de uma criança de 11 anos de idade.

Testemunhas e relatos publicados nas redes sociais dão conta de que na colisão houve uma explosão e, em seguida, muito derramamento de óleo. De acordo com a Capitania dos Portos em Angra dos Reis, após o acidente, dez pessoas foram resgatadas no local e passam bem e duas precisaram de atendimento médico, mas apresentam um bom estado de saúde. Entre as pessoas que estavam nas lanchas e necessitaram de atendimento no Hospital do Frade, em Angra, está um senhor de 67 anos.

Por meio de nota, a Marinha informou que um inquérito administrativo foi instaurado para “apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação”.