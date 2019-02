Colisão de trens no Rio de Janeiro deixa quatro feridos

Dois trens colidiram na estação São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas foram se feriram e foram encaminhadas ao hospital Souza Aguiar — uma quinta vítima está presa nas ferragens.

O acidente aconteceu na linha que liga a estação Deodoro à Central do Brasil. De acordo com a Supervia, concessionária que administra a via, a colisão aconteceu por volta das 6h50, quando um trem de passageiros bateu na traseira de outra composição. Bombeiros trabalham no resgate e socorro de vítimas. A área está isolada.

Em nota, a concessionária informo que os trens que seguem para a Central do Brasil não vão parar na estação São Cristóvão.