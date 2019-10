Colecionador de armas de 73 anos tem ‘surto’ e abre fogo dentro de casa

Um professor de francês, de 73 anos, fez diversos disparos dentro de sua casa no bairro São Francisco, em Curitiba (PR) na noite desta segunda-feira, 7. Segundo informações da Polícia Militar, o idoso, que é colecionador de armas, estaria em “surto psicótico” quando abriu fogo dentro da residência. Três armas de fogo, um colete balístico e mais de 300 munições foram apreendidas.

As primeiras equipes da polícia chegaram ao local por volta das 18h20 após receberem o acionamento pelo 190 de um dos familiares do idoso. Foi necessário isolar as ruas próximas à residência para o atendimento da ocorrência. O homem ficou trancado no imóvel com a mãe e a cuidadora dela, também idosa. Foram cinco horas de negociação até os policiais retirarem as mulheres da casa.

“A Equipe de Negociação fez o contato verbal com o homem para iniciar um diálogo para que ele se entregasse, mas o homem não correspondia e fazia disparos em direção aos policiais militares”, informa a PM. Os policiais adentraram na residência e retiraram as duas mulheres idosas, que foram levadas por uma ambulância a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campo Cumprido. Elas não foram feridas.

As equipes entraram novamente na casa, por volta das 23h, após retirarem as duas mulheres. “Foi feito um disparo de elastômero nas pernas para que os policiais conseguissem imobilizá-lo”, explicou o tenente-coronel Anderson, responsável pela ocorrência. O homem foi encaminhado ao Hospital Evangélico para receber atendimento médico, na noite de segunda.

“Diante do risco de uma pessoa em surto psicótico, que não aceitou fazer contato com a Polícia Militar, o caso foi encerrado da melhor maneira possível. Não houve feridos e o causador do evento crítico foi contido sem ferimentos graves causados pela PM”, explicou o tenente-coronel, que classifica a operação como “impecável”.

Foram apreendidos uma espingarda de calibre .12, uma carabina de calibre .38, um revólver de calibre .38, um colete balístico, 274 munições de calibre .38, 112 munições para calibre .12, 3.390 espoletas, além de uma máquina de recarga de munições. Após o atendimento médico, o idoso foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.