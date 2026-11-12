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Brasil

‘Coiote’ que levava migrantes ilegais para os EUA passando pelo Brasil se declara culpado

Sentença do réu confesso está prevista para fevereiro de 2027

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 14h48
Sede do Departamento de Justiça dos Estados Unidos
Sede do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (Google Street View/Reprodução)
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‘Coiote’ que levava migrantes ilegais para os EUA passando pelo Brasil se declara culpado Priorize VEJA no Google

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que um “coiote” de 39 anos admitiu ter integrado um bando criminoso com atuação no Brasil para levar migrantes de maneira ilegal para o país norte-americano. Identificado como Saiful Islam, ele se declarou culpado neste semana das acusações de conspiração e por levar estrangeiros para o território americano “com o objetivo de obter vantagem comercial e ganho financeiro privado”. O réu confesso é natural de Bangladesh. 

Ele estava preso no Brasil e foi extraditado em abril deste ano para os Estados Unidos. “De acordo com documentos judiciais, Islam participou de uma extensa organização de contrabando de migrantes e auxiliou outros contrabandistas, facilitando a viagem de migrantes do Brasil, da América do Sul, da América Central e do México para os Estados Unidos, permitindo sua entrada ilegal no país”, diz trecho da nota divulgada pelo Departamento de Justiça. “Alguns migrantes foram transportados ao longo da costa colombiana em embarcações perigosas. Outros atravessaram a pé. E alguns receberam documentos de terceiros para ocultar suas identidades.” A maioria das vítimas é de origem asiática. Elas eram trazidas para o Brasil com documentos falsos e, posteriormente, iniciam o trajeto para os Estados Unidos. 

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Segundo apuração dos órgãos policiais dos Estados Unidos, os migrantes eram levados até a fronteira sul e instruídos a cruzar para os Estados Unidos atravessando o Rio Grande a pé ou pulando a cerca da fronteira. “Alguns migrantes pagaram milhares de dólares a Islam para serem contrabandeados para os Estados Unidos”, disse o Departamento de Justiça. A sentença do bengalês será proferida pela Justiça Federal, e está prevista para 17 de fevereiro de 2027 com pena mínimo de três anos de prisão. A investigação que levou Islam para julgamento nos Estados Unidos contou com cooperação de autoridades americanas, Polícia Federal brasileira, Polícia Nacional da Colômbia e da Interpol. 

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