Cobertura de prédio pega fogo no Itaim, na zona oeste de São Paulo

Um incêndio acaba de atingir um prédio comercial no bairro do Itaim, na zona oeste da cidade de São Paulo. Fumaça intensa foi verificada por volta das 14h desta terça-feira (24). O prédio fica na esquina da rua Joaquim Floriano com a rua Bandeira Paulista.

Procurado por VEJA, o Corpo de Bombeiros de São Paulo afirma que as equipes estão no local e o fogo foi controlado. Em princípio, não há sinais de vítimas.

No local, os bombeiros identificaram que o problema supostamente seria na caldeira do prédio, que fica na cobertura. Uma análise mais detalhada ainda será feita, para avaliar o que ocasionou o início do fogo.