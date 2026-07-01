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Brasil

Coaf inaugura em São Paulo primeiro escritório regional

Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu também terão unidades da instituição que analisa movimentações bancárias

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 08h30
O presidente do Coaf, Ricardo Saadi, em audência no Senado
O presidente do Coaf, Ricardo Saadi, em audência no Senado (Andressa Anholete/Agência Senado)
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Coaf inaugura em São Paulo primeiro escritório regional Priorize VEJA no Google

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) vai inaugurar nesta quarta-feira, em São Paulo, sua primeira coordenadoria regional.

A medida faz parte de um projeto de expansão do órgão, responsável por elaborar relatórios de inteligência financeira a e analisar movimentações bancárias suspeitas, entre outras funções.

O evento ocorrerá na representação do Banco Central em São Paulo e contará com a presença do presidente do Coaf, Ricardo Saadi.

Na sexta-feira, outro escritório regional será inaugurado, dessa vez no Rio de Janeiro.

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Também está prevista uma unidade em Foz do Iguaçu (PR).

O Ministério da Justiça anunciou, na semana passada, um repasse de 30 milhões de reais ao Coaf, que serão utilizados na criação dos escritórios e no reforço ao combate à lavagem de dinheiro.

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